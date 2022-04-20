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Гендиректор Языкового департамента: никто не знает, что происходит в русских гимназиях

Тийна Лаура Киммель
Гендиректор Языкового департамента: никто не знает, что происходит в русских гимназиях
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Фото иллюстративное. Русская гимназия Хааберсти на Ыйсмяэ теэ.
Фото иллюстративное. Русская гимназия Хааберсти на Ыйсмяэ теэ. Фото: Mihkel Maripuu

Почти 30 лет назад в новой независимой Эстонии был принят Закон об основной школе и гимназии, в котором поставлена задача к 2000 году перейти на эстоноязычную систему образования. Сегодня русскоязычные школы в Эстонии заканчивает ряд молодых людей, которые даже не понимают вопроса: «Сколько стоит черника?», пишет Postimees.

У Языкового департамента есть свои собственные выводы, исходящие от гимназий, перешедших на преподавание на эстонском. Сейчас ситуация такова, что молодой человек, родившийся и живший в Эстонии и закончивший в Таллинне русскую гимназию, перешедшую на эстоноязычное преподавание, по-эстонски не говорит.

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