Гендиректор Языкового департамента: никто не знает, что происходит в русских гимназиях

Почти 30 лет назад в новой независимой Эстонии был принят Закон об основной школе и гимназии, в котором поставлена задача к 2000 году перейти на эстоноязычную систему образования. Сегодня русскоязычные школы в Эстонии заканчивает ряд молодых людей, которые даже не понимают вопроса: «Сколько стоит черника?», пишет Postimees.