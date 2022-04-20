В Винни погиб водитель легкового автомобиля, который попытался скрыться от полиции

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Кулдара Курвитса, трагические события стали развиваться во вторник около 20:30, когда в центр тревоги сообщили, что в деревне Пандивере в волости Вяйке-Маарья автомобилем Audi управляет мужчина с признаками опьянения и, возможно, с отсутствующими правами.

«Отреагировавшие на вызов полицейские стали искать машину и через 20 минут заметили, как она начинает движение. Патруль дал знак транспортному средству остановиться, но водитель проигнорировал его и лишь прибавил скорость», - рассказал Курвитс.

«В 21:10 на 14-м километре шоссе Вилгу-Коону в деревне Веадла машина съехала с дороги, угодила в большой камень и загорелась», - добавил он.

Полицейские потушили пожар с помощью автомобильного огнетушителя и попытались оказать помощь застрявшему в машине водителю, который не был контактным. Чтобы высвободить водителя, все-таки была необходима помощь спасателей. В 21:35 спасатели освободили человека из салона и скорая помощь констатировала его смерть.

«В ходе экспертизы выяснится, употреблял ли погибший 47-летний мужчина за рулем алкоголь. В настоящий момент можем сказать, что у него отсутствовало право на вождение из-за просроченной справки о здоровье. С уверенностью можно говорить и о том, что нельзя игнорировать распоряжение полиции остановиться. Гонки на дорогах подвергают опасности как водителя, так и других участников дорожного движения, в этот раз, к сожалению, первый лишился жизни», - подчеркнул Курвитс.