Страны НАТО помогают Украине самолетами, ракетами и бронетехникой для битвы за Донбасс

Ракеты «Бримстоун» на британском самолете Фото: Crown Copyright

В ответ на вопрос, какие противокорабельные ракеты Лондон может отправить Киеву, Джонсон сказал: «Одна из систем, которые мы рассматриваем, - это "Бримстоуны", мы думаем, можно ли их установить на [транспортные средства], чтобы они выполнили эту задачу».

Ранее британские вооруженные силы использовали «Бримстоуны» во время операций в Сирии и Ливии. Как пишет агентство Рейтер, обычно из запускают с истребителей. Производящая их компания MBDA сообщает, что такие ракеты можно использовать против быстро движущихся целей как на море, так и на суше.

Ранее сообщалось, что Лондон также рассматривает возможность отправки в Украину противокорабельных крылатых ракет «Гарпун», однако отраслевые СМИ писали, что обычно их запускают с боевых кораблей, а переоборудование и перепрограммирование для использования с суши представляет довольно сложную техническую задачу.

Украина утверждает, что ракеты «Нептун» ее собственного производства утопили флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» (российское министерство обороны эту версию официально не признает, сообщая лишь, что корабль утонул в результате возгорания и детонирования боезапаса). Однако, судя по открытым источникам, производство «Нептунов» только началось, и в 2021 году в украинские вооруженные силы была передана первая опытная партия этих ракет.

Еще больше артиллерии

Лидеры Великобритании и США заявили, что намерены предоставить украинским вооруженным силам новые партии артиллерийской техники. «Это будет артиллерийский конфликт, - заявил Джонсон в парламенте во вторник. - [Украине] нужно больше артиллерии, и мы ее предоставим».

Американские военные стреляют из 155-мм гаубицы в Афганистане Фото: Corbis

Ранее США уже отправили Украине 18 155-мм гаубиц, а также 40 тыс. артиллерийских снарядов, 200 бронетранспортеров М113, и 100 бронированных многоцелевых машин. Высокопоставленный представитель Пентагона во вторник сообщил, что первые партии из этого пакета на общую сумму 800 млн долларов уже прибыли к границам Украины.

Во вторник Байден подтвердил после переговоров с союзниками по видеосвязи, что США намерены направить для противодействия российской агрессии еще больше артиллерийских установок. Американские СМИ, а также агентство Рейтер пишут, что в скором времени глава Белого дома объявит еще об одном пакете помощи Украине на сумму около 800 млн долларов, и он будет включать артиллерию и снаряды.

Несколько неназванных американских чиновников сказали телекомпании NBC, что о новом пакете Байден объявит в ближайшие дни и размер его будет примерно таким же, как тот, о котором президент США объявил на прошлой неделе. По словам источников телекомпании, в пакет будут включены артиллерийские орудия и десятки тысяч снарядов.