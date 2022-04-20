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Вторую ракетку мира Даниила Медведева отстранили от Уимблдона

rus.postimees.ee
Вторую ракетку мира Даниила Медведева отстранили от Уимблдона
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Даниил Медведев.
Даниил Медведев. Фото: Debby Wong/ZUMAPRESS.com

Организаторы Уимблдона решили отстранить вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева и других его соотечественников от турнира. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание Sportico.

Пока неясно, какое решение будет принято в отношении белорусских теннисистов. Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.

Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском одиночном — румынка Симона Халеп, в мужском парном — колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, в женском парном — чешка Барбора Стрыцова и Се Шувэй с Тайваня, в миксте — хорват Иван Додиг и Чан Латиша (Тайвань).

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