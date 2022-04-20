Организаторы Уимблдона решили отстранить вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева и других его соотечественников от турнира. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на издание Sportico.
Вторую ракетку мира Даниила Медведева отстранили от Уимблдона
Вторую ракетку мира Даниила Медведева отстранили от Уимблдона
Пока неясно, какое решение будет принято в отношении белорусских теннисистов. Напомним, россияне и белорусы могут выступать в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.
Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в женском одиночном — румынка Симона Халеп, в мужском парном — колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара, в женском парном — чешка Барбора Стрыцова и Се Шувэй с Тайваня, в миксте — хорват Иван Додиг и Чан Латиша (Тайвань).