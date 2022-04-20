Эгерт Пихлак, мотоциклист, входящий в команду Motosport Team Estonia, в начале апреля получил на проходивших в Латвии соревнованиях серьезную травму позвоночника, восстановление от которой возьмет много времени.
Эстонский чемпион получил серьезную травму позвоночника: счастье, что руки-ноги двигаются
2 апреля чемпион Эстонии в классе MX2 Пихлак отправился в Латвию, чтобы принять участие в гонке в Пилсблидене, на следующий день его ждали соревнования в Литве. К сожалению, все пошло иначе.
«Во втором заезде при выяснении места с одним из участников гонки произошло неудачное падение и я почувствовал сильную боль в спине — сразу понял, что дело плохо. Результатом стала серьезная травма позвоночника (четыре травмированных позвонка), — написал Пихлак в посте, опубликованном на этой неделе на странице сборной Team Estonia в Facebook.
Несмотря на серьезное падение, Пихлак не унывает.
«Если искать в этом позитивный момент, то хорошо, что двигаются руки-ноги. Тут я хотел бы поблагодарить Кюльвара Манд, который организовал мою транспортировку из Латвии, и хирурга Танела Вахопски, который меня собрал», — добавил Пихлак, который продолжает восстановление и не принимает участия в соревнованиях.
20-летний Пихлак тренируется под руководством латвийского гонщика Аугустса Юстса и в прошлом году выиграл чемпионат Эстонии в классе MX2. Помимо Пихлака, в сборную Эстонии, созданную Эстонским олимпийским комитетом (ЭОК), входят еще 12 мотоциклистов. Например, Танель Леок, Герт Крестинов, Харри Куллас, Харди Роосиорг, Прийт Биене, Ханнес Соомер и Кейти Мейер.