Эстонский чемпион получил серьезную травму позвоночника: счастье, что руки-ноги двигаются

2 апреля чемпион Эстонии в классе MX2 Пихлак отправился в Латвию, чтобы принять участие в гонке в Пилсблидене, на следующий день его ждали соревнования в Литве. К сожалению, все пошло иначе.

«Во втором заезде при выяснении места с одним из участников гонки произошло неудачное падение и я почувствовал сильную боль в спине — сразу понял, что дело плохо. Результатом стала серьезная травма позвоночника (четыре травмированных позвонка), — написал Пихлак в посте, опубликованном на этой неделе на странице сборной Team Estonia в Facebook.

Несмотря на серьезное падение, Пихлак не унывает.

«Если искать в этом позитивный момент, то хорошо, что двигаются руки-ноги. Тут я хотел бы поблагодарить Кюльвара Манд, который организовал мою транспортировку из Латвии, и хирурга Танела Вахопски, который меня собрал», — добавил Пихлак, который продолжает восстановление и не принимает участия в соревнованиях.