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На индекс цен производителей промышленной продукции повлияло повышение цен электроэнергии

rus.postimees.ee
На индекс цен производителей промышленной продукции повлияло повышение цен электроэнергии
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На индекс цен производителей промышленной продукции повлияло повышение цен электроэнергии.
На индекс цен производителей промышленной продукции повлияло повышение цен электроэнергии. Фото: Mc_Cloud/ Shutterstock

Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в марте 2022 года повысился по сравнению с февралем на 3,0% и по сравнению с мартом прошлого года на 30,3%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с мартом прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве изделий из металла и продуктов питания. «В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 20,3%, в том числе продуктов питания 16,3%», – прокомментировала Шокман.

По сравнению с февралем на индекс оказало влияние повышение цен в производстве топливных масел, изделий из древесины и в деревообработке, а также в производстве электроэнергии и продуктов питания.

Индекс цен на экспортную продукцию в марте повысился по сравнению с февралем на 2,8%. Более всего повысились цены электроэнергии, нефтепродуктов и сельскохозяйственной продукции. По сравнению с мартом 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 23,5%.

Индекс цен на импортную продукцию в марте увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%. Более всего выросли цены электроэнергии, нефтепродуктов и изделий из металла. По сравнению с мартом 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 27,2%.

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