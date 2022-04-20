Партия реформ: Таллинн не поддерживает переход на обучение на эстонском

«Факт в том, что хорошее знание государственного языка дает молодым людям больше возможностей в образовании и экономике, прекращает манипуляции в двух языковых пространствах и тем самым делает Эстонию сильнее», – пояснил председатель фракции реформистов Таллиннского городского совета Кристен Михал. По его словам, изучение эстонского языка нужно начинать в самом начале образовательного пути, т. е. с детского сада, поскольку так легче без напряжения осваивать государственный язык.

Таллиннская городская управа во главе с центристом Михаилом Кылвартом этот план не поддерживает. В официальной позиции горуправы отмечается, что ее взгляды на организационные решения в сфере образования отличаются от взглядов инициаторов проекта перехода на эстоноязычное обучение. Из этого следует, что, по мнению руководства города, в русскоязычных школах и детских садах достаточно продолжать преподавание эстонского языка как иностранного.

Михал подчеркивает, что в соответствии с новым проектом закона о дошкольном образовании, который был одобрен правительством 7 апреля, а затем направлен в Рийгикогу, языком обучения детей в детских садах с трехлетнего возраста является эстонский, и даже если администратор школы и попечительский совет желают другого языка, обучение на эстонском обеспечивается в объеме 50 процентов, и каждой группе гарантируется педагог, хорошо владеющий эстонским языком.