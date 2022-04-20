В воскресенье президент РФ Владимир Путин проведет прием для спортсменов-олимпийцев, и в местных СМИ уже начался поиск тех, кто, предположительно, не придет на встречу.
В России внимательно следят, кто из спортсменов не придет на встречу с Путиным
В последние дни в телеграм-канале «Незыгарь» циркулировали слухи о том, что некоторые российские олимпийцы отказываются от встречи в Кремле, думая о своем будущем.
По неподтвержденным данным, среди них был и Денис Спицов, завоевавший золото в составе команды по эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине и являющийся членом резерва внутренних войск России. Разумеется, президент Лыжной ассоциации России Елена Вялбе поспешила опровергнуть информацию.
«Этот человек написал в своем телеграм-канале и многие репостили, надо позвонить автору и спросить: «Откуда у него это все? Из какого источника?». Но там автора нет, есть некий телеграм-канал на который все ссылаются. Это информация, конечно, неверная. Денис, как и многие, спортсмены сейчас на карантине и готовится к награждению, которое пройдет 24-го числа, и я не понимаю, что неизвестные что-то там пишут, еще и в кавычках. Мне интересно, откуда они взяли эту информацию», – сказала Вяльбе.
Стало традицией, что олимпийским чемпионам Путин дарит дорогие внедорожники, но из-за санкций в этом году спортсм енам вручат денежные призы. Золотым медалистам выплатят по четыре млн рублей (по состоянию на вторничный курс это примерно 45 500 евро).
Члены олимпийской сборной России завоевали на ОИ в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых).