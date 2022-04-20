В России внимательно следят, кто из спортсменов не придет на встречу с Путиным

«Этот человек написал в своем телеграм-канале и многие репостили, надо позвонить автору и спросить: «Откуда у него это все? Из какого источника?». Но там автора нет, есть некий телеграм-канал на который все ссылаются. Это информация, конечно, неверная. Денис, как и многие, спортсмены сейчас на карантине и готовится к награждению, которое пройдет 24-го числа, и я не понимаю, что неизвестные что-то там пишут, еще и в кавычках. Мне интересно, откуда они взяли эту информацию», – сказала Вяльбе.