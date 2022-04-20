В воскресенье президент РФ Владимир Путин проведет прием для спортсменов-олимпийцев, и в местных СМИ уже начался поиск тех, кто, предположительно, не придет на встречу.
В России внимательно следят за тем, кто из спортсменов не придет на встречу с Путиным
В последние дни в телеграм-канале «Незыгарь» циркулировали слухи о том, что некоторые российские олимпийцы отказываются от встречи в Кремле, думая о своем будущем.
По неподтвержденным данным, среди них был и Денис Спицов, завоевавший золото в составе команды по эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине и являющийся членом резерва внутренних войск России. Разумеется, президент Лыжной ассоциации России Елена Вяльбе поспешила опровергнуть информацию.
«Этот человек написал в своем телеграм-канале и многие репостили, надо позвонить автору и спросить: «Откуда у него это все? Из какого источника?». Но там автора нет, есть некий телеграм-канал на который все ссылаются. Это информация, конечно, неверная. Денис, как и многие, спортсмены сейчас на карантине и готовится к награждению, которое пройдет 24-го числа, и я не понимаю, что неизвестные что-то там пишут, еще и в кавычках. Мне интересно, откуда они взяли эту информацию», – сказала Вяльбе.
Стало традицией, что олимпийским чемпионам Путин дарит дорогие внедорожники, но из-за санкций в этом году спортсменам вручат денежные призы. Золотым медалистам выплатят по четыре млн рублей (по состоянию на вторничный курс это примерно 45 500 евро).
Члены олимпийской сборной России завоевали на ОИ в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых).