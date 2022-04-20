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Рейтинги партий: реформисты уверенно занимают лидерскую позицию

BNS
Рейтинги партий: реформисты уверенно занимают лидерскую позицию
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Символика Партии реформ.
Символика Партии реформ. Фото: Dmitri Kotjuh

Партия реформ уверенно занимает лидерскую позицию рейтинга, показал последний опрос общественного мнения, проведенный фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно последним опросам, Партию реформ поддерживают 30,9 процента, Консервативную народную партию (EKRE) – 21,5 процента, а Центристскую партию – 16,9 процента обладающих правом голоса граждан.

Четвертую позицию в рейтинге партий занимает партия «Ээсти 200», которую поддерживают 16,6 процента обладающих правом голоса граждан, на пятом месте Социал-демократическая партия – 5,9 процента, на шестом «Отечество» - ее рейтинг 3,1 процента. Партия «Ээсти 200» потеряла за неделю 1 процент поддержки, а по сравнению с положением на начало марта утратила 3,1 процентных пункта. Рейтинг СДПЭ за последние четыре недели упал на два процентных пункта, и теперь положение этой партии на самом низком уровне с начала 2019 года, когда компания Norstat Eesti AS начала опросы политических предпочтений.

Коалиционные партии в Эстонии поддерживают сейчас 47,8 процента а оппозиционные 32,2 процента опрошенных.

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