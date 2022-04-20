Рейтинги партий: реформисты уверенно занимают лидерскую позицию

Четвертую позицию в рейтинге партий занимает партия «Ээсти 200», которую поддерживают 16,6 процента обладающих правом голоса граждан, на пятом месте Социал-демократическая партия – 5,9 процента, на шестом «Отечество» - ее рейтинг 3,1 процента. Партия «Ээсти 200» потеряла за неделю 1 процент поддержки, а по сравнению с положением на начало марта утратила 3,1 процентных пункта. Рейтинг СДПЭ за последние четыре недели упал на два процентных пункта, и теперь положение этой партии на самом низком уровне с начала 2019 года, когда компания Norstat Eesti AS начала опросы политических предпочтений.