Партия реформ уверенно занимает лидерскую позицию рейтинга, показал последний опрос общественного мнения, проведенный фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Рейтинги партий: реформисты уверенно занимают лидерскую позицию
Согласно последним опросам, Партию реформ поддерживают 30,9 процента, Консервативную народную партию (EKRE) – 21,5 процента, а Центристскую партию – 16,9 процента обладающих правом голоса граждан.
Четвертую позицию в рейтинге партий занимает партия «Ээсти 200», которую поддерживают 16,6 процента обладающих правом голоса граждан, на пятом месте Социал-демократическая партия – 5,9 процента, на шестом «Отечество» - ее рейтинг 3,1 процента. Партия «Ээсти 200» потеряла за неделю 1 процент поддержки, а по сравнению с положением на начало марта утратила 3,1 процентных пункта. Рейтинг СДПЭ за последние четыре недели упал на два процентных пункта, и теперь положение этой партии на самом низком уровне с начала 2019 года, когда компания Norstat Eesti AS начала опросы политических предпочтений.
Коалиционные партии в Эстонии поддерживают сейчас 47,8 процента а оппозиционные 32,2 процента опрошенных.