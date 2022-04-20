Конфликт между двумя инфлюенсерами завершился двухлетним хождением по судам. Эстонские Instagram-блогеры наняли лучших юристов, и в итоге лишь одной стороне эта судебная эпопея обошлась в 20 тысяч евро, рассказывает программа Kuuuurija.
Для подписчиков
Нешуточный конфликт двух Instagram-блогеров разрешился в суде: победитель в убытке
Нешуточный конфликт двух Instagram-блогеров разрешился в суде: победитель в убытке
Все началось с того, что эстонский бьюти-блогер Кароли Рохела подала в суд на юного трэвел-блогера Эркки Мейдла.
Мейдла написал в своем блоге о том, как ифлюэнсеры вроде Рохела используют для раскрутки своих Instagram-аккаунтов нелегальные приемы.