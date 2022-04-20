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Нешуточный конфликт двух Instagram-блогеров разрешился в суде: победитель в убытке

Kuuuurija
Нешуточный конфликт двух Instagram-блогеров разрешился в суде: победитель в убытке
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Kuuuurija vene keeles, suunamudijate sõda
Kuuuurija vene keeles, suunamudijate sõda Фото: Pilt videost

Конфликт между двумя инфлюенсерами завершился двухлетним хождением по судам. Эстонские Instagram-блогеры наняли лучших юристов, и в итоге лишь одной стороне эта судебная эпопея обошлась в 20 тысяч евро, рассказывает программа Kuuuurija.

Все началось с того, что эстонский бьюти-блогер Кароли Рохела подала в суд на юного трэвел-блогера Эркки Мейдла.

Мейдла написал в своем блоге о том, как ифлюэнсеры вроде Рохела используют для раскрутки своих Instagram-аккаунтов нелегальные приемы.

По словам Рохела, у которой в настоящее время в Instagram более 4000 подписчиков, запись в блоге Мейдла была злонамеренной и выставляла ее мошенницей.

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