Нешуточный конфликт двух Instagram-блогеров разрешился в суде: победитель в убытке

Все началось с того, что эстонский бьюти-блогер Кароли Рохела подала в суд на юного трэвел-блогера Эркки Мейдла.

Мейдла написал в своем блоге о том, как ифлюэнсеры вроде Рохела используют для раскрутки своих Instagram-аккаунтов нелегальные приемы.