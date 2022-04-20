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Бывшая теннисистка Мария Шарапова ждет ребенка

rus.postimees.ee
Бывшая теннисистка Мария Шарапова ждет ребенка
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Мария Шарапова.
Мария Шарапова. Фото: Imago sportfotodienst/Scanpix

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова сообщила о своей беременности, передает "Чемпионат".

В своей социальной сети Шарапова опубликовала фото на пляже, на котором заметен увеличившийся живот.

«Драгоценное начало. Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией», — подписала фото Шарапова. В комментариях стали поздравлять Шарапову с беременностью.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о помолвке Шараповой с британским бизнесменом и соучредителем онлайн-аукционного дома Paddle 8, специализирующегося на продаже произведений изобразительного искусства Александром Гилксом.

Российская теннисистка объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года.

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