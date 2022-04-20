В этом году в Эстонии заканчивается срок действия более 300 000 удостоверяющих личность документов. Зная о том, что в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны большие очереди, люди пытаются забронировать конкретное время, чтобы не ждать и иметь гарантию того, что в итоге получится оказаться у стола работника. Однако система бронирования показывает, что номерок можно получить в лучшем случае на июль, а кое-где их нет вообще.
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Забронировать время на замену документов почти невозможно. Что делать?
Забронировать время на замену документов почти невозможно. Что делать?
По данными Департамента полиции и погранохраны, в этом году закончится срок действия около 309 000 документов. Это количество постоянно увеличивается за счет тех, кто документ потерял, испортил или хочет заменить досрочно, поскольку сменил фамилию, намерен получить визу в страну, где условия требуют большого запаса времени до окончания действия срока паспорта, делают это по каким-то своим причинам. К счастью, таких в среднем не более пяти процентов.