Забронировать время на замену документов почти невозможно. Что делать?

По данными Департамента полиции и погранохраны, в этом году закончится срок действия около 309 000 документов. Это количество постоянно увеличивается за счет тех, кто документ потерял, испортил или хочет заменить досрочно, поскольку сменил фамилию, намерен получить визу в страну, где условия требуют большого запаса времени до окончания действия срока паспорта, делают это по каким-то своим причинам. К счастью, таких в среднем не более пяти процентов.

Не секрет, что сейчас есть и те, кто на фоне войны решил, что нужно обновить всё и обзавестись паспортом на тот случай, если и нам придется бежать и просить убежища — мол, с паспортом и проблем меньше. Одним словом, люди меняют документы, но подать ходатайство на месте сейчас сложно. Если изучить систему бронирования на сайте полиции, можно увидеть, что получить конкретное время, например, на май, можно только в Кярдла. Все остальные бюро предлагают время или на июнь, или на июль, или не предлагают вообще ничего, как это показала система сегодня утром с Вильянди.