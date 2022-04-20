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Забронировать время на замену документов почти невозможно. Что делать?

Ирина Каблукова
Забронировать время на замену документов почти невозможно. Что делать?
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Очереди у дверей бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны резко выросли в марте.
Очереди у дверей бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны резко выросли в марте. Фото: Mihkel Maripuu

В этом году в Эстонии заканчивается срок действия более 300 000 удостоверяющих личность документов. Зная о том, что в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны большие очереди, люди пытаются забронировать конкретное время, чтобы не ждать и иметь гарантию того, что в итоге получится оказаться у стола работника. Однако система бронирования показывает, что номерок можно получить в лучшем случае на июль, а кое-где их нет вообще.

По данными Департамента полиции и погранохраны, в этом году закончится срок действия около 309 000 документов. Это количество постоянно увеличивается за счет тех, кто документ потерял, испортил или хочет заменить досрочно, поскольку сменил фамилию, намерен получить визу в страну, где условия требуют большого запаса времени до окончания действия срока паспорта, делают это по каким-то своим причинам. К счастью, таких в среднем не более пяти процентов.

Не секрет, что сейчас есть и те, кто на фоне войны решил, что нужно обновить всё и обзавестись паспортом на тот случай, если и нам придется бежать и просить убежища — мол, с паспортом и проблем меньше. Одним словом, люди меняют документы, но подать ходатайство на месте сейчас сложно. Если изучить систему бронирования на сайте полиции, можно увидеть, что получить конкретное время, например, на май, можно только в Кярдла. Все остальные бюро предлагают время или на июнь, или на июль, или не предлагают вообще ничего, как это показала система сегодня утром с Вильянди.

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