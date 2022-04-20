Дмитро Мороз в передаче «Гражданин М»: процессы необратимы — украинская нация действительно родилась

Или мы видим Херсон, который находится в оккупации, и он сейчас постоянно выходит на проукраинские митинги. Сколько раз я был в Херсоне, мне всегда казалось, что это враждебно настроенный по отношению к Украине город. Там всегда был сильно развит криминальный пророссийских элемент, который был завязан на Крым. Можно сказать, что эти криминальные связи постоянно поддерживались. Многие депутаты и чиновники, которые занимают высокие должности, открыто проявляли свою пророссийскость. Тем не менее мы видим, что Энергодар выходит на улицы. Это для меня шок. Из Мелитополя в Запорожье в 2014 году люди постоянно ездили на пророссийские митинги, а сейчас российские войска не могут собрать для массовки на пропагандистские каналы сто человек. Видно, что за эти восемь лет народ сильно изменился.

- На протяжении всех последних 30 лет независимости Украины одним из центральных философских вопросов был вопрос, что есть украинская нация как единое целое и каким образом можно определить эту принадлежность. Для некоторых народов, которые обладают отдельной территорией с очень обособленным языком и которые культурно тесно не связаны с соседями, это проще. Насколько я понимаю, конструирование нации буксовало в течение 30 лет, но теперь этот процесс ускорился и украинская нация родилась.

- Да, для меня самого это шок. Я был уверен, что при моей жизни этого не произойдет. Но спасибо Владимиру Владимировичу Путину, он этот процесс ускорил. Как оказалось, практически на 60 процентов русскоязычный Киев сейчас стал как единый организм, который сопротивляется не просто вторжению российских войск: он уже стал сопротивляться вторжению российского нарратива. Сносятся памятники Пушкину. Казалось бы, какое отношение Пушкин имеет к вторжению? Но люди поняли для себя, что название русских улиц, памятники поэтам и писателем — все это несет им угрозу, они не хотят быть частью империи.

- Это поддерживают даже этнические русские, которые живут в Киеве?

- Этнические русские, которые живут в Киеве и других городах Украины, сейчас принимают в этом активное участие. В настоящий момент ситуация настолько накалена, что если вдруг какой-нибудь политик заявит «давайте жить дружно», то его просто уничтожат. Может быть, со временем мы начнем делать несмелые шаги в плане бизнеса, и то я очень сомневаюсь. Вынужден констатировать, что украинская нация действительно родилась - и она есть. Очень многие мои знакомые и друзья, которые реализовались на Западе, серьезно подумывают о том, чтобы после войны вернуться в Украину, открыть свои предприятия. Это вселяет надежду и оптимизм.