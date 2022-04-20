«Гражданин М»: как война изменила идентичность украинских русских

Как так получилось, что население городов Украины, значительную часть которого составляют русские, оказывает ожесточенное сопротивление или, попав под оккупацию, выходит на митинги с украинскими флагами и организует акты гражданского неповиновения, несмотря на смертельную опасность? Как себя позиционировали лидеры общественного мнения в Херсоне, Мариуполе и Харькове до войны? Как эта война меняет саму идентичность русских украинцев и их отношение к своей стране и России?