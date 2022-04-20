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«Гражданин М»: как война изменила идентичность украинских русских

rus.postimees.ee
«Гражданин М»: как война изменила идентичность украинских русских
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Сегодня в 15:00 в эфире передачи «Гражданин М» украинский журналист Дмитро Мороз, который на момент начала вторжения России в Украину работал корреспондентом украинского телеканала в странах Балтии. Ведущий передачи Сергей Метлев.

Как так получилось, что население городов Украины, значительную часть которого составляют русские, оказывает ожесточенное сопротивление или, попав под оккупацию, выходит на митинги с украинскими флагами и организует акты гражданского неповиновения, несмотря на смертельную опасность? Как себя позиционировали лидеры общественного мнения в Херсоне, Мариуполе и Харькове до войны? Как эта война меняет саму идентичность русских украинцев и их отношение к своей стране и России?

Смотрите в 15:00!

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