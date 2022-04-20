Латвия работает над планом приема 40 000 украинских беженцев

Он отметил, что правительство каждую неделю заслушивает доклад министра внутренних дел Марии Голубевой о ситуации с беженцами, передает Rus.TVNET.

«Сейчас прибыло около 22 000 беженцев, и темпы притока очень замедлились. Не ожидается, что в ближайшую неделю или две вновь будет резкий наплыв», - сказал премьер Кариньш.

По словам Кариньша, МВД работает также над тем, как будет выглядеть система поддержки беженцев после установленного срока, когда им больше не будет доступна нынешняя помощь.

«Основная идея состоит в том, чтобы помочь этим людям интегрироваться в общество», - подчеркнул Кариньш.

По словам премьера, хотя приток беженцев замедлился, регистрация украинских детей в учебных заведениях только растет.