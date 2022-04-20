Netflix впервые за десять лет теряет подписчиков. Причина - уход из России и повышение цен

Согласно заявлению компании, после того, как она ушла с российского рынка после начала войны в Украине, сервис потерял 700 тыс. подписчиков. Еще 600 тыс. человек перестали пользоваться ее услугами в США и Канаде после повышения цен.

Еще до начала войны с Украиной российские власти обязали Netflix показывать федеральные телеканалы - это требование должно было вступить в силу в марте 2022 года. Компания выполнять эти предписания отказалась, а после вторжения российских войск в Украину заявила, что полностью уходит с рынка «с учетом сложившихся обстоятельств». Одновременно крупные американские киностудии отказались от планов показывать свои новинки в России, многие производители также отозвали права на показ фильмов и сериалов в России.

По данным Telecom Daily, в августе 2021 года на Netflix приходилось около 9% доходов от стриминговых услуг в России. При этом в марте прошлого года сообщалось, что по сравнению с 2020-м доля компании на российском рынке выросла вдвое.

В письме к инвесторам Netflix объясняет, что за время пандемии коронавируса компания значительно увеличила число подписчиков, но теперь находить новых клиентов стало значительно сложнее. Сервис предупредил, что во втором квартале 2022 года он лишится еще 2 млн подписчиков.

Последний раз общее число подписчиков Netflix уменьшалось в октябре 2011 года. Сейчас за подписку на сервис платят более 220 млн человек по всему миру.

Будущее за рекламой?

Несмотря на сокращение числа подписчиков, доходы Netflix продолжают расти: в первом квартале 2022 года они составили 7,8 млрд долларов, что на 9,8% выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Прибыль, впрочем, снизилась примерно на 6% и составила около 1,6 млрд долларов.

Логотип Netflix Фото: Reuters

Если в России компания потеряла всех клиентов, а США и Канаде - часть аудитории, то в некоторых других регионах мира, таких как Япония и Индия, ее популярность выросла.

Теперь Netflix намерена активнее бороться с использованием одной подписки для нескольких семей, а также подумывает о размещении на своей платформе рекламы.

«Те, кто следит за работой Netflix, знают, что я всегда выступал против сложностей, связанных с рекламой, - сказал глава компании Рид Хастингс. - Но как бы мне ни нравился такой подход, еще больше мне нравится широкий потребительский выбор». Он добавил, что рекламная модель вполне успешно работает у конкурентов Netflix, таких как Disney и HBO.