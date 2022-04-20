В среду мэрия Таллинна приняла решение о создании в эстонской столице площади Украины, сообщил Rus.ERR вице-мэр столицы Йоозеп Вимм.
Таллинн решил создать в городе площадь Украины
Таллинн решил создать в городе площадь Украины
По словам Вимма, городская комиссия по топонимам предложила управе взвесить несколько возможных местоположения будущей площади.
«Самым достойным из них показался вариант создать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен позади здания Министерства иностранных дел. По нескольким причинам это символическое место. Так почти все постройки в этом секторе были уничтожены во время мартовской бомбардировки 1944 года. В непосредственной близости отсюда находится Министерство иностранных дел», - рассказал вице-мэр, добавив, что с другой стороны расположена площадь Исландии, так что площадь Украины и площадь Исландии вместе образовали бы такой законченный ансамбль.