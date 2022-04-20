В парке Лембиту в центре Таллинна появится площадь Украины

«Как и многие другие города, Таллинн считает важным выразить поддержку Украине, которая сейчас воюет за всех нас. Мы хотим дать имя Украины месту, имеющему важное символическое значение, в центре города. При выборе расположения важно, чтобы новое название было связано с окружающим городским пространством и ландшафтом наименований, - сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус. – В непосредственной близости от парка расположено здание Министерства иностранных дел и площадь Исландии, что позволит образовать вместе с площадью Украины единый ансамбль».

Таллиннская горуправа приняла решение основать площадь Украины в парке Лембиту, который расположен между улицами Лембиту, Вамбола и Лаутери. Своего рода символическое значение придает факт, что историческая застройка этого места была полностью уничтожена во время мартовской бомбардировки 1944 года. Для создания площади Украины Таллиннский департамент городского планирования в сотрудничестве с профильными учреждениями и районной управой Кесклинна подготавливает постановление об установлении топонима, ко вниманию будут приняты мнения местного населения, топоним будет согласован с необходимыми инстанциями.

После того, как новый топоним будет утвержден, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с городскими профильными учреждениями начнет разработку целостного пространственного решения площади и парка Лембиту.