Флаг РФ, Z и георгиевская лента: полиция запрещает публичные собрания с использованием враждебной символики

Поминание павших в Эстонии не запрещено. 9 мая можно поминать погибших возложением на кладбище цветов и зажиганием свечей.

Полиция запрещает связанные с празднованием 9 мая публичные собрания и использование на этих собраниях военной символики, чтобы избежать провокаций. Например, запрещены флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская военная форма. Пока запрет установлен в Таллинна и Харьюмаа, также такие собрания не разрешаются в Ида-Вирумаа и при необходимости запрет будет расширен на всю Эстонию.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что поминание погибших во Второй мировой войне 9 мая в этом году и в дальнейшем должно отличаться от того, что мы видели в предыдущие годы.

«Эстонское государство до сих пор относилось к мероприятиям 9 мая толерантно, но нынешние действия России в Украине исключают проведение в Эстонии публичных собраний, которыми выражается поддержка стране-агрессору и на которых экспонируется военная символика. В этот день полиция будет работать в увеличенном составе, будем давать указания убирать символику, будем реагировать на нарушения и при необходимости задерживать нарушителей, которые разжигают рознь или ведут себя опасно», - сказал Эльмар Вахер.

Запрет действует до 10 мая, но при необходимости он будет продлен, так как экспонирование враждебной символики в эстонском публичном пространстве неприемлемо и в другое время.