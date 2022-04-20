Таллиннский аэропорт просит людей приезжать в аэропорт заранее и запастись большим временем для прохождения контроля безопасности. В настоящее время очереди длиннее обычного из-за нехватки сотрудников службы безопасности, пишет Postimees.
Из-за нехватки работников в Таллиннском аэропорту длинные очереди
По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, в связи с тем, что из аэропорта теперь можно отправиться в 50 пунктов назначения, а также из-за ослабления коронаограничений, число пассажиров увеличилось.
«Тот факт, что количество пассажиров растет, показывает, что у людей возросло чувство уверенности в завтрашнем дне и они осмеливаются вновь путешествовать», — сказал Тувике. По его словам, количество пассажиров в Таллиннском аэропорту в марте было всего на 25 процентов ниже, чем до коронакризиса, и ожидается, что количество пассажиров быстро восстановится в апреле и летних месяцах.
Авиация по всей Европе сталкивается с трудностями, так как набор нового персонала не поспевает за быстро растущим потоком пассажиров. «Несмотря на интересную и разностороннюю работу, которую мы предлагаем в аэропорту, аэропорты и их партнеры не могут набирать новый персонал так быстро, как это необходимо. Не хватает персонала, обслуживающего как клиентов, так и технику», — сказал Тувике.
Увеличение числа пассажиров также оказывает сильное давление на партнеров аэропорта, задачей которых является предоставление различных услуг аэропорту. «Одной из услуг является служба контроля безопасности, качество которой нельзя снижать, но, к сожалению, партнер не имеет возможности при необходимости открыть достаточное количество линий прохождения контроля безопасности. Причины также кроются в нехватке рабочей силы, что приводит к длинным очередям и неудобствам пассажиров», — пояснил Тувике.
«Во избежание неудобств рекомендуем приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета. Особенно критично время вылетов ранним утром, когда пассажиры прибывают в аэропорт в последнюю минуту, и обеденный час пик, когда за короткий промежуток времени вылетает большое количество самолетов», — добавил Тувике.
Если в марте через аэропорт прошло 172 424 пассажира, что составляет 75 процентов от докризисного уровня, то количество пассажиров в первые недели апреля показывает, что число будет только расти. «В последнюю неделю месяца у нас школьные каникулы, в это время в аэропорту всегда многолюдно. Особенно семьям с детьми мы рекомендуем приезжать в аэропорт сильно заранее, чтобы можно было безопасно пройти досмотр и максимально без стресса выполнить все необходимые процедуры», — порекомендовал Тувике.