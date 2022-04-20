Из-за нехватки работников в Таллиннском аэропорту длинные очереди

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, в связи с тем, что из аэропорта теперь можно отправиться в 50 пунктов назначения, а также из-за ослабления коронаограничений, число пассажиров увеличилось.

«Тот факт, что количество пассажиров растет, показывает, что у людей возросло чувство уверенности в завтрашнем дне и они осмеливаются вновь путешествовать», — сказал Тувике. По его словам, количество пассажиров в Таллиннском аэропорту в марте было всего на 25 процентов ниже, чем до коронакризиса, и ожидается, что количество пассажиров быстро восстановится в апреле и летних месяцах.

Авиация по всей Европе сталкивается с трудностями, так как набор нового персонала не поспевает за быстро растущим потоком пассажиров. «Несмотря на интересную и разностороннюю работу, которую мы предлагаем в аэропорту, аэропорты и их партнеры не могут набирать новый персонал так быстро, как это необходимо. Не хватает персонала, обслуживающего как клиентов, так и технику», ​​— сказал Тувике.

Увеличение числа пассажиров также оказывает сильное давление на партнеров аэропорта, задачей которых является предоставление различных услуг аэропорту. «Одной из услуг является служба контроля безопасности, качество которой нельзя снижать, но, к сожалению, партнер не имеет возможности при необходимости открыть достаточное количество линий прохождения контроля безопасности. Причины также кроются в нехватке рабочей силы, что приводит к длинным очередям и неудобствам пассажиров», — пояснил Тувике.

«Во избежание неудобств рекомендуем приезжать в аэропорт минимум за два часа до вылета. Особенно критично время вылетов ранним утром, когда пассажиры прибывают в аэропорт в последнюю минуту, и обеденный час пик, когда за короткий промежуток времени вылетает большое количество самолетов», — добавил Тувике.