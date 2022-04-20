Мама 18-летнего Семененко рассказала о состоянии сына

Фигурист упал после исполнения четверного тулупа, ударившись головой о лёд. Евгений несколько раз пытался встать, чтобы продолжить выступление, но потерял ориентацию в пространстве и упал в зрительный зал. Со льда спортсмена увезли на носилках. У фигуриста диагностировали сотрясение мозга.

«Спасибо, Жене лучше. Вчера была сделана контрольная КТ головного мозга и позвоночника. Кровоизлияний, острых костных повреждений нет. Лечение продолжается, динамика состояния положительная. Надеюсь, всё будет хорошо. Уже было высказано много версий о том, что послужило причиной страшного падения и тяжёлой травмы. Когда разрешат Жене общаться, думаю, он сам расскажет, что случилось и каковы причины произошедшего», — цитирует маму Семененко «Матч ТВ».