Легенда футбола Пеле вновь попал в больницу

Знаменитый бразильский футболист Пеле снова отправился в больнице, где три месяца назад проходил химиотерапию. Легенду мирового футбола госпитализировали в лечебницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Госпитализация внеплановая, но при этом Пеле не находится в палате интенсивной терапии. По словам родственников состояние его здоровья стабильное, критической ситуации нет. Нового курса химиотерапии не будет. Решение отправиться в больницу принято для поддержания состояния под наблюдением врачей.