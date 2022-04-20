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Легенда футбола Пеле вновь попал в больницу

rus.postimees.ee
Легенда футбола Пеле вновь попал в больницу
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Пеле.
Пеле. Фото: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

Трехкратный чемпион мира снова отправился на лечение. Госпитализация не плановая, но состояние стабильное, сообщает Sport.Segodnya.

Знаменитый бразильский футболист Пеле снова отправился в больнице, где три месяца назад проходил химиотерапию. Легенду мирового футбола госпитализировали в лечебницу имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Госпитализация внеплановая, но при этом Пеле не находится в палате интенсивной терапии. По словам родственников состояние его здоровья стабильное, критической ситуации нет. Нового курса химиотерапии не будет. Решение отправиться в больницу принято для поддержания состояния под наблюдением врачей.

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