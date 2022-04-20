POSTIMEES В УКРАИНЕ: ГАЛЕРЕЯ ⟩ Таллиннский квартал устоял после нападения российских войск

Российские войска не вторгались в город до 26 марта. В бою на границе города погибли четыре бойца Территориальной обороны, но так как защитники были вооружены только стрелковым оружием, против танков и бронетехники противника его оказалось недостаточно, и враг вторгся в город. Боев в городе не было, поэтому Славутич остался цел.

В конце марта в международных СМИ появилась новость о том, что российские войска ненадолго взяли в заложники мэра Славутича Юрия Фомичева. Войска РФ покинули город через несколько дней после вторжения. Об этом Фомичев рассказал в интервью Postimees, которое состоялось в городе в конце марта. Интервью мэра Славутича можно будет прочитать в ближайшие дни.

В первые недели войны новая вахта электростанции была доставлена на работу через Днепр на рыбацких лодках.

В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС началось строительство города для рабочих станции, так как их прежнее обиталище, Припять, стало непригодно для проживания из-за радиации. Большинство населения Славутича сейчас ездит на работу на Чернобыльскую АЭС.

Если до войны люди из Славутича добирались до Чернобыля поездом, который следовал через Беларусь, то после начала войны пользоваться этой дорогой было уже нельзя. По словам мэра Славутича Юрия Фомичева, доставить на работу сотрудника электростанции – большая логистическая проблема, так как путь разумной длины между двумя городами возможен только через Беларусь. На территории Украины дорогу пересекает река Днепр шириной в несколько километров. В первые недели войны новая вахта электростанции была доставлена на работу через Днепр на рыбацких лодках.

Таллиннский квартал

В конце 1980-х годов в городе Славутич было построено тринадцать кварталов, каждый из которых спроектирован архитектором одного из регионов Советского Союза и назван в честь столицы республики или областного центра. В городе есть Бакинский квартал, Белгородский, Вильнюсский, Добрынинский, Ереванский, Киевский, Невский (ранее Ленинградский), Московский, Рижский, Таллиннский, Тбилисский, Черниговский, Печерский квартал.

В Таллиннском квартале построены частные дома, а также панельные, вдохновленные тартуским Аннелинном. Еще в квартале есть ресторан «Старий Таллінн» («Старый Таллинн»), который сейчас, к сожалению, закрыт.