По данным Земельного департамента, в 2021 году было заключено 1805 сделок купли-продажи пахотных земель, что на одну пятую больше, чем годом ранее. Общая стоимость сделок составила рекордные 110 миллионов евро, что почти на 46 миллионов евро больше по сравнению с 2020 годом.
Несмотря на рекордные цены, пахотной землей в прошлом году интересовались и частные лица
Рынок пахотных земель сконцентрирован в руках юридических лиц, эта тенденция сохранилась и в 2021 году. Большую часть покупателей составили юридические лица, но увеличилась и доля частных покупателей.
По активности сделок лидировали Йыгеваский, Тартуский и Пярнуский уезды, где в 2021 году было совершено соответственно 219, 206 и 181 сделка. Наименьшее общее количество сделок было в Валгамаа и Хийумаа, где было совершено соответственно 32 и 39 сделок. В четырех уездах были заключены сделки с сельскохозяйственными землями на общую сумму более 10 миллионов евро, а именно в Харьюском, Йыгеваском, Тартуском и Пярнуском уездах.
Медианная цена гектара пахотной земли составила 4185 евро, увеличившись на 13% по сравнению с 2020 годом. Сделки купли-продажи показывают, что уездами с самым высоким уровнем цен являются Пыльвамаа, Вильяндимаа, Ярвамаа и Тартумаа, где медианная цена гектара пахотной земли превысила 4500 евро. Сельскохозяйственную землю дешевле всего можно приобрести на Хийумаа и Сааремаа, где медианная цена гектара составляла менее 3000 евро.