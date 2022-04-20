Несмотря на рекордные цены, пахотной землей в прошлом году интересовались и частные лица

Рынок пахотных земель сконцентрирован в руках юридических лиц, эта тенденция сохранилась и в 2021 году. Большую часть покупателей составили юридические лица, но увеличилась и доля частных покупателей.

По активности сделок лидировали Йыгеваский, Тартуский и Пярнуский уезды, где в 2021 году было совершено соответственно 219, 206 и 181 сделка. Наименьшее общее количество сделок было в Валгамаа и Хийумаа, где было совершено соответственно 32 и 39 сделок. В четырех уездах были заключены сделки с сельскохозяйственными землями на общую сумму более 10 миллионов евро, а именно в Харьюском, Йыгеваском, Тартуском и Пярнуском уездах.