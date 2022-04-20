За сутки в Эстонии выявлено 208 зараженных, скончался один человек

По состоянию на утро 20 апреля в больницах находится 188 пациентов с коронавирусом. Из них 76 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 48 человек, или 63,2% не были вакцинированы, а 28, или 36,8% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 0,4 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 25 новых историй болезни, из которых в шести случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние семь дней ежедневно госпитализировали 6,7 пациента с симптомами COVID-19. Скончался один человек с коронавирусом: не вакцинированная 85-летняя женщина.

За сутки было введено 449 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 62 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 450 580 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,5%.