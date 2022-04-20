Мечта интроверта: на уединенном острове продается дом. Но есть проблемы

Дом с одной спальней построен в 2009 году и продается вместе с островом за 339 тысяч долларов, или 314 тысяч евро. Остров расположен в заливе Уохоа, штат Мэн, США.

Соседей вокруг дома нет, но зато много тюленей. Из окон открывается потрясающий вид на Атлантический океан.

Площадь дома всего 50 м2, но для одного интроверта будет вполне достаточно. Однако площадь острова составляет 6000 м2. Пришвартоваться к берегу лучше во время прилива. Ближайший порт расположен недалеко, так что обустроиться на острове не составит труда.

Но есть одна маленькая проблема: отсутствует ванная. Облегчиться можно в сухом туалете, но помыться нет возможности, разве что прыгнуть в холодную океанскую воду.