Воры пытались обойти охранную систему, перерезав электрокабель

Центр управления G4S получил из частного дома, расположенного в Харьюмаа, сигнал, что подача тока прекратилась и аккумулятор садится. Об этом сообщили владельцу. Он отправился домой проверить, в чем дело, и обнаружил, что кто-то перерезал ведущий в дом электрокабель, из-за чего в доме пропало электричество и охранная система была обесточена.

«Когда пропадает электричество, центральное устройство охранной системы переходит на питание от аккумулятора, которого хватает на несколько часов. Если перебой в подаче электроэнергии длится дольше, то, когда аккумулятор разряжается, мы сообщаем об этом владельцу, и он сам решает, отправлять ли патрульный экипаж проверить ситуацию или же известно, что это запланированное кратковременное отключение электричества и причин для беспокойства нет», – объяснил директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер.

Позже выяснилось, что в доме не только перерезали электрокабель, но и разбили окно. По словам владельца, он не конфликтовал с родственниками или соседями, поэтому есть вероятность, что готовилась кража со взломом. Он добавил, что злоумышленники все же ничего не успели украсть.