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Погибший в Винни в процессе полицейской погони водитель ранее поджег дом

Айвар Ояперв Айн Лийва
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Погибший в Винни в процессе полицейской погони водитель ранее поджег дом
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Фото с места ДТП. Видны следы автомобиля, который пытался скрыться от полиции.
Фото с места ДТП. Видны следы автомобиля, который пытался скрыться от полиции. Фото: Ain Liiva

Вечером 19 апреля недалеко от Вяйке-Маарья на участке дороги между Пандивере и деревней Веадла (волость Винни, Ляэне-Вирумаа) произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля — 47-летний Валло — погиб при попытке скрыться от полиции, его автомобиль съехал с дороги и врезался в большой камень. Как оказалось,  7 февраля Валло поджег дом в деревне Мюйрику, пишет Virumaa Teataja.

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Кульдара Курвица, трагические события во вторник начались незадолго до 20:30, когда в Центр тревоги поступило сообщение, что за рулем автомобиля Audi находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который, возможно, не имеет водительских прав.

«Отреагировавшие на вызов полицейские начали поиск автомобиля и через двадцать минут заметили его и начали преследование, — сказал Курвиц. — Патруль подал автомобилю стоп-сигнал, но водитель проигнорировал его и вместо этого увеличил скорость. В 21.10 автомобиль после нескольких минут погони съехал с дороги в деревне Веадла».

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