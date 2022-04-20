Вечером 19 апреля недалеко от Вяйке-Маарья на участке дороги между Пандивере и деревней Веадла (волость Винни, Ляэне-Вирумаа) произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля — 47-летний Валло — погиб при попытке скрыться от полиции, его автомобиль съехал с дороги и врезался в большой камень. Как оказалось, 7 февраля Валло поджег дом в деревне Мюйрику, пишет Virumaa Teataja.
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Погибший в Винни в процессе полицейской погони водитель ранее поджег дом
Погибший в Винни в процессе полицейской погони водитель ранее поджег дом
По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Кульдара Курвица, трагические события во вторник начались незадолго до 20:30, когда в Центр тревоги поступило сообщение, что за рулем автомобиля Audi находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который, возможно, не имеет водительских прав.