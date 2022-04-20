Погибший в Винни в процессе полицейской погони водитель ранее поджег дом

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Кульдара Курвица, трагические события во вторник начались незадолго до 20:30, когда в Центр тревоги поступило сообщение, что за рулем автомобиля Audi находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который, возможно, не имеет водительских прав.

«Отреагировавшие на вызов полицейские начали поиск автомобиля и через двадцать минут заметили его и начали преследование, — сказал Курвиц. — Патруль подал автомобилю стоп-сигнал, но водитель проигнорировал его и вместо этого увеличил скорость. В 21.10 автомобиль после нескольких минут погони съехал с дороги в деревне Веадла».