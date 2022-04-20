Последний бастион Мариуполя. Что такое завод "Азовсталь", который штурмуют российские войска

Таким образом, Россия сосредоточила основные усилия на захвате завода "Азовсталь", который ежедневно подвергается бомбардировкам. "Они [россияне] используют бомбы свободного падения, ракеты, бункерные бомбы, все разновидности артиллерии, как наземной, так и морской, для неизбирательных атак", - сказал командир "Азова" Денис Прокопенко.

Что такое "Азовсталь"

"Азовсталь" - это металлургический гигант с почти 100-летней историей. Он занимает огромную территорию на левом берегу речки Кальмиус. Комплекс расположен между рекой с одной стороны и берегом Азовского моря - с другой. Завод имеет свой собственный грузовой порт и разветвленную систему подземных коммуникаций.

Решение о строительстве предприятия принял в 1930 году Президиум Высшего совета народного хозяйства СССР. Выгодное географическое расположение позволяло использовать морской транспорт для поставок на комбинат железной руды. В 1931 году начали возводить первые заводские сооружения и морской порт. Через два года на "Азовстали" получили первую партию чугуна.

Осенью 1941 года, когда к городу начала приближаться линия фронта, многие технологические агрегаты эвакуировали на Урал. Немецкие войска захватили Мариуполь 8 октября 1941 года, а в сентябре 1943-го перед отступлением завод практически уничтожили: они взорвали основные объекты, в частности, коксовые батареи, домны и мартеновские печи.

В 1945 году производство на заводе было возобновлено. Предприятие активно развивалось и стало одним из лидеров Европы по производству металлургической продукции. В 1996 году "Азовсталь" вошла в группу компаний "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова. До российского вторжения здесь работали около 10 тыс. человек, сейчас комбинат остановлен.

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Общая площадь территории завода - около 11 квадратных километров. Для сравнения - это почти вдвое больше площади города Бородянка в Киевской области или в 25 раз больше Ватикана.

Обстрелы комбината начались в середине марта. Представители России говорили, что на территории "Азовстали" могут быть "биохимические лаборатории".

Генеральный директор предприятия Энвер Цкитишвили называет это ерундой. "Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения России в Украину, - заявил он. - Химические реактивы, которые металлурги использовали в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все необходимые документы… На "Азовстали" нет никаких секретных туннелей с биохимическими лабораториями".

На территории комбината решили укрыться украинские военные и сотни мирных жителей: дело в том, что на "Азовстали" есть созданная еще в советское время система бомбоубежищ.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, такие укрытия рассчитаны на то, чтобы выдержать удары авиационных бомб весом до тонны. Однако, по его словам, российская армия планирует сбрасывать на завод значительно более мощные снаряды. "Укрытия выдерживали удары бомб весом 500 килограммов и тонну. Но пятитонные сверхмощные бомбы россиян просто перебьют перекрытия из железобетона, и все эти дети и их мамы погибнут", - говорит Геращенко.