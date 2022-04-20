Признание: у российских и украинских биатлонисток зарплаты отличались

«Отличалась ли заработная плата у натурализованных спортсменок из России и украинок? Да, отличалась. У нас есть основная зарплата – от министерства. У кого-то ещё есть ставка в силовых структурах. У некоторых есть доплаты от регионов, но за это говорить не могу. Перед Олимпийскими играми также есть стипендии, ориентировочно 300 долларов, которые получала часть спортсменов, в том числе и я. Также есть премии от федерации, которые выплачивает президент. Многие не получают федеративные средства и живут только на зарплату в министерстве. А россиянки, насколько я знаю по личным разговорам с ними, получают от 300 долларов в месяц и до 800-1000. Когда Владимир Михайлович (Брынзак, президент Федерации биатлона Украины. – Прим. «Чемпионата») выплачивал и мне, но только три месяца сумму в 300 долларов, после чего лишил этого с формулировкой «за избыточный вес», – приводит слова спортсменки издание «Спорт Сегодня».