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Красный Крест поможет воссоединиться членам семьи, потерявшим связь во время войны

rus.postimees.ee
Красный Крест поможет воссоединиться членам семьи, потерявшим связь во время войны
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Красный Крест поможет воссоединиться членам семьи, потерявшим связь во время войны.
Красный Крест поможет воссоединиться членам семьи, потерявшим связь во время войны. Фото: Sander Ilvest

С сегодняшнего дня служба поиска Красного Креста Эстонии принимает ходатайства от украинских беженцев, утративших контакт со своими членами семьи. Найти помогают только ближайших родственников, т. е. родителей, бабушек и дедушек, детей, сестер и братьев.

Воссоединение членов семьи, потерявших друг друга в ходе войны, вооруженного конфликта, теракта или катастрофы, является одним из важнейших направлений деятельности Красного Креста. «Специально для этого мы обучили более 20 волонтеров со всей Эстонии, которые начнут принимать у беженцев ходатайства, необходимые для поиска близких, в крупных уездных центрах», — объяснил генеральный секретарь Красного Креста Эстонии Арви Перв.

Для получения информации о потерявшемся члене семьи следует лично обратиться в ближайшее общество Красного Креста по месту проживания. Для записи на прием и заполнения анкеты необходимо забронировать время по телефону. Надо точно знать персональные данные разыскиваемого, включая дату рождения и последний адрес, по которому он проживал до потери связи. Ищущий должен также предоставить свои данные. Анкета, заполненная совместно с работником или волонтером службы поиска Красного Креста Эстонии, будет при необходимости отправлена в Красный Крест соответствующего государства или в Международный Комитет Красного Креста.

Обращаем ваше внимание на то, что Красный Крест помогает искать только ближайших родственников, т.е. родителей, бабушек и дедушек, детей, сестер и братьев, с которыми был утрачен контакт после эскалации конфликта 24.02.2022 г. Более дальних родственников, с которыми вы не общались годами, Красный Крест не разыскивает.

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