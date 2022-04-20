Красный Крест поможет воссоединиться членам семьи, потерявшим связь во время войны.

Воссоединение членов семьи, потерявших друг друга в ходе войны, вооруженного конфликта, теракта или катастрофы, является одним из важнейших направлений деятельности Красного Креста. «Специально для этого мы обучили более 20 волонтеров со всей Эстонии, которые начнут принимать у беженцев ходатайства, необходимые для поиска близких, в крупных уездных центрах», — объяснил генеральный секретарь Красного Креста Эстонии Арви Перв.

Для получения информации о потерявшемся члене семьи следует лично обратиться в ближайшее общество Красного Креста по месту проживания. Для записи на прием и заполнения анкеты необходимо забронировать время по телефону. Надо точно знать персональные данные разыскиваемого, включая дату рождения и последний адрес, по которому он проживал до потери связи. Ищущий должен также предоставить свои данные. Анкета, заполненная совместно с работником или волонтером службы поиска Красного Креста Эстонии, будет при необходимости отправлена в Красный Крест соответствующего государства или в Международный Комитет Красного Креста.