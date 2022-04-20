«Левадия» на своем поле обыграла команду Курессааре

Бело-зелёные доминировали на протяжении всей игры и создали много опасных моментов. Счёт был открыт лишь на 75-й минуте, после хорошего розыгрыша Марко Путинчанина и Богдана Ващука Закария Бегларишвили головой отправил мяч в сетку ворот островитян.

Владимир Васильев в трансляции ETV: «После первого тайма просмотрели видео, сделали быстрый анализ проблемных мест. Мы делали очень мало навесов в штрафную противника, этот момент во втором тайме мы откорректировали. Мы сместили Заку (Бегларишвили) влево, чтобы оттуда он смог подавать кроссы левой ногой, а Ващука сместили вправо. Акцентировали внимание на обыгрыши один в один с флангов с дальнейшей подачей в штрафную площадь», — сказал Васильев.

«Мы верим и боремся до последнего, поэтому в этом сезоне мы довольно много голов забили на последних минутах. Если посмотреть статистику, то большую часть голов мы забили в промежутке с 75 по 90 минуту», — прокомментировал главный тренер.

«Проблемных мест, в общем-то, не было, но напряжение всё равно чувствовалось. «Курессааре» часто и много забивает с длинных передач, что увеличивает процент ошибок в обороне. Если всю игру они удерживают счёт 0:0 и делают длинную передачу, то для центральных защитников это проблемное место и им нужно быть особенно внимательными. Но в целом, считаю, что мы заслуживали победы и это принесло свой результат», — подытожил Владимир Васильев.

Лучшим в игре был признан автор единственного гола Закария Бегларишвили.

«Если идёт такой прострел, который выдал сегодня Богдан Ващук, то конечно же, я забью. В прошлом году несколько голов забил таким образом. Я всегда готов, в этом сезоне это уже второй гол головой. Передачи партнёров очень хорошие!» — сказал Закария Бегларишвили