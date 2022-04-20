По прогнозам Департамента здоровья, на этой неделе ожидается чуть меньше 2500 инфицированных, а потребность в больничном лечении будет меньше, чем у 170 пациентов, сообщила BNS пресс-служба департамента.
Прогноз: за неделю в Эстонии прибавится меньше 2500 инфицированных COVID
По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе прибавилось около 3300 инфицированных, и по сравнению с предыдущей неделей число зарегистрированных инфицированных снизилось на 35 процентов. «Коэффициент инфицирования R опустился ниже 0,8», — сказала Сепп, по словам которой уровень риска заболеваемости снизился до зеленого.
По словам Сепп, заболеваемость за последние 14 дней снизилась во всех уездах. «Наибольшее снижение, примерно до 41 процента, в группе молодежи. Заболеваемость среди людей в возрасте 60+ снизилась на 28 процентов», — отметила Сепп, по словам которой по-прежнему высока заболеваемость в возрастной группе 30–34-летних.
Исследование содержания коронавируса в сточных водах по-прежнему показывает тенденцию снижения. Уровень зараженности сточных вод преимущественно желтый, зеленый уровень отмечен в Пайде, Мыйзакюла и Абья-Палуоя. Самый высокий уровень содержания вируса в Харьюмаа - в Маарду и Виймси-Мууга. Стабильно высоким показатель остается в Кярдла и в Пярну.
На прошлой неделе были госпитализированы почти 130 человек, количество госпитализаций снизилось на 45 процентов. В госпитализации нуждаются около 190 человек. Доля пациентов общего лечения в больницах старше 60 лет составляет 68 процентов, средний возраст нуждающихся в госпитализации пациентов 74 года.
С мая Департамент здоровья будет публиковать статистику по COVID-19 раз в неделю по средам одновременно с эпидемиологическим обзором, к которому будет также прилагаться обзор исследования сточных вод. „Со следующего месяца изменится и порядок тестирования на PCR. Тестирование на PCR будет приоритетным для групп риска», – пояснила Сепп. Поскольку удельный вес тестирования на PCR со временем снизился, с мая закрывается и мобильное приложение HOIA, оповещающее о возможных близких контактах с вирусоносителями.