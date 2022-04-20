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В результате взрыва метана в польской шахте погибли минимум четыре человека

BNS
В результате взрыва метана в польской шахте погибли минимум четыре человека
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Фото с места событий.
Фото с места событий. Фото: ZBIGNIEW MEISNNER / EPA / Scanpix

Минимум четыре человека погибли и еще 19 пострадали в результате взрыва метана на угольной шахте «Пневек» на юго-западе Польши, сообщила в среду, 20 апреля ответственная за шахту фирма Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW).

Еще семеро шахтеров, находящихся в шахте, числятся пропавшими, с ними потеряна связь.

Взрывы произошли около 12:15 на глубине одной тысячи метров. На данный момент спасательная операция приостановлена из-за возникшего в шахте пожара.

Представитель Jastrzebska Spolka Weglowa говорит с журналистами.
Представитель Jastrzebska Spolka Weglowa говорит с журналистами. Фото: ZBIGNIEW MEISNNER / EPA / Scanpix

Врачи больницы Семяновице-Слёнске говорят, что состояние некоторых пострадавших опасно для жизни, они получили ожоги легких и значительной части тела.

Польша производит около 70 процентов своей электроэнергии из угля, хотя Европейский союз и экологические ассоциации критикуют это. Правительство недавно объявило, что в мае прекратит импорт угля из России.

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