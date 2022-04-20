В результате взрыва метана в польской шахте погибли минимум четыре человека

Еще семеро шахтеров, находящихся в шахте, числятся пропавшими, с ними потеряна связь.

Взрывы произошли около 12:15 на глубине одной тысячи метров. На данный момент спасательная операция приостановлена из-за возникшего в шахте пожара.

Представитель Jastrzebska Spolka Weglowa говорит с журналистами. Фото: ZBIGNIEW MEISNNER / EPA / Scanpix

Врачи больницы Семяновице-Слёнске говорят, что состояние некоторых пострадавших опасно для жизни, они получили ожоги легких и значительной части тела.