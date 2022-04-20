Раквере решил отправить своему украинскому городу-побратиму лекарства

По словам мэра Раквере Трийн Варек, война в Украине коснулась всех нас, а в очаге войны существует серьезная потребность в различной поддержке. «Решение отправить городу-побратиму помощь на основании присланного оттуда списка было со стороны городского руководства единодушным — нужно помочь. Мы все знаем, что друг познается в беде. Хорошо, что мы смогли послать именно то, о чем они просили и в чем нуждаются. Город также помогает оказавшимся в Раквере военным беженцам, благодаря пожертвованиям людей через Красный Крест мы отправили в Украину гуманитарную помощь и пр. Любая поддержка сейчас много для них значит и мы разумеется надеемся, что война закончится», - отметила Варек.