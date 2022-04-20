Горуправа Раквере решила помочь своему украинскому городу-побратиму и отправила в Вышгород партию лекарств.
Раквере решил отправить своему украинскому городу-побратиму лекарства
Вышгород, украинский город-побратим Раквере, обратился к горуправе с просьбой в порядке гуманитарной помощи предоставить жителям страдающего от войны города, прежде всего детям, необходимые лекарства.
Раквереская горуправа решила отправить в Вышгород необходимых лекарств на сумму 3000 евро. Лекарства отправили на этой неделе.
По словам мэра Раквере Трийн Варек, война в Украине коснулась всех нас, а в очаге войны существует серьезная потребность в различной поддержке. «Решение отправить городу-побратиму помощь на основании присланного оттуда списка было со стороны городского руководства единодушным — нужно помочь. Мы все знаем, что друг познается в беде. Хорошо, что мы смогли послать именно то, о чем они просили и в чем нуждаются. Город также помогает оказавшимся в Раквере военным беженцам, благодаря пожертвованиям людей через Красный Крест мы отправили в Украину гуманитарную помощь и пр. Любая поддержка сейчас много для них значит и мы разумеется надеемся, что война закончится», - отметила Варек.