Значительно выросшие осенью цены на электроэнергию заставили потребителей искать более дешевые альтернативы источникам отопления с высокими затратами. По словам руководителя отдела управления продуктами группы Inbank Неле Роосталу, зеленая электроэнергия в итоге выгоднее для потребителя, но зачастую замена системы отопления упирается в отсутствие начального капитала.
Ищем альтернативу: какую систему отопления выбрать, чтобы не переплачивать по счетам?
В ближайшее время не ожидается существенного снижения цен на электроэнергию, что заставляет владельцев жилья искать возможности, чтобы до следующей зимы заменить энергозатратные системы отопления на более экономичные.
«В домашнем хозяйстве солнечные панели – лучший и простейший способ начать производить самому на 100% чистую энергию, и таким образом экономить на расходах на электричество. Экономия получается за счет платы за электричество, сетевой платы, а также государственных налогов, а все не использованное электричество можно продать обратно в сеть», – рассказала руководитель рынка Эстонии в Eesti Energia Даяна Тийтсаар. Она добавила, что в итоге зеленая энергия дешевле для конечного потребителя.
По данным Kredex, для установки солнечных панелей на небольшие жилые дома вместе с утеплением крыши или крышного фасада предлагается также государственная субсидия, в размере 30–50% от всей стоимости реновации. Эта субсидия предназначена для домов, которые построены до 2000 года.
В дополнение к солнечным панелям более низкую цену за отопление обеспечивает, например, геотермальный тепловой насос, который в четыре раза эффективнее по сравнению с электрическим отоплением. «Поскольку геотермальный тепловой насос использует для отопления запасенную в недрах земли энергию, он очень экологичен. Также геотермальное отопление нагревает бытовую воду экономичнее, чем электрический бойлер, и срок использования геотермальной системы может составлять до 25 лет», – рассказала Тийтсаар.
В то же время следует учитывать, что для установки геотермального коллектора вокруг дома должен быть участок земли примерно 600 м², и его установка предполагает проведение масштабных строительных работ.
По словам Тийтсаар, для покрытия небольшой потребности в отоплении или дополнительного отопления хорошо подходит воздушный тепловой насос или тепловой насос воздух-вода.
«Например, когда средний тепловой насос производит 5 кВт⋅ч тепловой энергии, он использует для этого только 1 кВт⋅ч электричества, а остальное – получаемая из воздуха бесплатная тепловая энергия. По сравнению с электрическим отоплением, тепловой насос позволяет экономить на расходах на электричество в сумме до 80%», – объяснила она возможности для экономии.
Хотя воздушный тепловой насос является самым дешевым и простейшими способом замены обогревателя из названных выше, следует обратить внимание, что данное решение лучше подходит для жилища с открытой планировкой, и хотя тепловой насос воздух-вода установить проще, чем геотермальную систему, это тоже предполагает масштабные строительные работы, чтобы соединить тепловой насос вода-воздух с радиаторами или системой подогрева пола.
Солнечная станция окупает себя примерно за десять лет
По словам руководителя отдела управления продуктами группы Inbank Неле Роосталу, в связи с быстрым ростом цен на электроэнергию вырос интерес потребителей к инвестициям в решения энергоэффективности, чтобы снизить домашние расходы на электроэнергию, поэтому Inbank начал предлагать зеленый энергетический кредит. «С помощью зеленого кредита мы хотим предложить потребителям возможность осуществить желаемую инвестицию, которая, с одной стороны, помогает держать под контролем ежемесячные расходы, но, в то же время, делает дома более экологичными», – добавила она.
«О зеленом энергетическом кредите Inbank можно ходатайствовать для сооружения решений возобновляемой энергии, например, установки солнечных панелей или геотермального отопления. Также для улучшения энергоэффективности недвижимости, например, для утепления крыши, замены окон, установки воздушного теплового насоса и для создания пункта зарядки электромобилей», – рассказала Роосталу.
По ее словам, в долгосрочной перспективе выигрыш от экономии на расходах на электроэнергию может быть больше, чем сумма, расходуемая на процентные ставки по кредиту. Таким образом, если планируется инвестиция в зеленую энергию, рационально осуществить это как можно скорее, используя при необходимости также и помощь в виде кредита.
Руководитель рынка Эстонии Eesti Energia объяснила, что хорошо спроектированная солнечная станция окупает себя примерно за десять лет, и поскольку солнечные панели становятся все дешевле, то сокращается срок окупаемости. «Размер инвестиции всегда зависит от особенностей конкретного жилья. Например, в случае с солнечными панелями инвестиционной уверенности добавляет то, что можно будет производить и потреблять возобновляемую энергию, благодаря чему станет меньше счет за электричество и увеличится энергетическая независимость», – добавила Тийтсаар.
Полезные советы для уменьшения счетов за электричество
- Заменить имеющееся отопительное решение на более эффективное, например, на воздушный тепловой насос, тепловой насос воздух-вода или геотермальное отопление.
- Устройства в режиме ожидания, которые не используются в данный момент, можно выключить из розетки. Энергопотребление устройств в режиме ожидания составляет до 10% счёта за электричество.
- Электропотребление снижается, если снизить на пару градусов температуру водяного бойлера, стиральной машины, посудомоечной машины, отопления пола, работающего на электричестве отопительного оборудования.
- Чем выше энергокласс бытовой техники, тем меньше электроэнергии она потребляет. Цена покупки оборудования может быть выше, но эти расходы окупят себя в будущем.
- Обычные лампочки накаливания можно заменить на экологичные и потребляющие меньше энергии светодиодные лампочки.
- При покупке электричества по биржевой цене, его потребление можно запланировать на более дешевые часы. Многие новые бытовые машины и отопительные приборы делают это уже автоматически.