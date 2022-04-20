Ищем альтернативу: какую систему отопления выбрать, чтобы не переплачивать по счетам?

В ближайшее время не ожидается существенного снижения цен на электроэнергию, что заставляет владельцев жилья искать возможности, чтобы до следующей зимы заменить энергозатратные системы отопления на более экономичные.

«В домашнем хозяйстве солнечные панели – лучший и простейший способ начать производить самому на 100% чистую энергию, и таким образом экономить на расходах на электричество. Экономия получается за счет платы за электричество, сетевой платы, а также государственных налогов, а все не использованное электричество можно продать обратно в сеть», – рассказала руководитель рынка Эстонии в Eesti Energia Даяна Тийтсаар. Она добавила, что в итоге зеленая энергия дешевле для конечного потребителя.

По данным Kredex, для установки солнечных панелей на небольшие жилые дома вместе с утеплением крыши или крышного фасада предлагается также государственная субсидия, в размере 30–50% от всей стоимости реновации. Эта субсидия предназначена для домов, которые построены до 2000 года.

В дополнение к солнечным панелям более низкую цену за отопление обеспечивает, например, геотермальный тепловой насос, который в четыре раза эффективнее по сравнению с электрическим отоплением. «Поскольку геотермальный тепловой насос использует для отопления запасенную в недрах земли энергию, он очень экологичен. Также геотермальное отопление нагревает бытовую воду экономичнее, чем электрический бойлер, и срок использования геотермальной системы может составлять до 25 лет», – рассказала Тийтсаар.

В то же время следует учитывать, что для установки геотермального коллектора вокруг дома должен быть участок земли примерно 600 м², и его установка предполагает проведение масштабных строительных работ.

По словам Тийтсаар, для покрытия небольшой потребности в отоплении или дополнительного отопления хорошо подходит воздушный тепловой насос или тепловой насос воздух-вода.

«Например, когда средний тепловой насос производит 5 кВт⋅ч тепловой энергии, он использует для этого только 1 кВт⋅ч электричества, а остальное – получаемая из воздуха бесплатная тепловая энергия. По сравнению с электрическим отоплением, тепловой насос позволяет экономить на расходах на электричество в сумме до 80%», – объяснила она возможности для экономии.

Хотя воздушный тепловой насос является самым дешевым и простейшими способом замены обогревателя из названных выше, следует обратить внимание, что данное решение лучше подходит для жилища с открытой планировкой, и хотя тепловой насос воздух-вода установить проще, чем геотермальную систему, это тоже предполагает масштабные строительные работы, чтобы соединить тепловой насос вода-воздух с радиаторами или системой подогрева пола.

Солнечная станция окупает себя примерно за десять лет