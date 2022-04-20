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Каллас о черном списке пропутинских артистов: на мой взгляд, это разумно

Лоора-Элизабет Ломп
Каллас о черном списке пропутинских артистов: на мой взгляд, это разумно
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Remo Tõnismäe

Во время инфочаса в Рийгикогу премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) спросили, как такое возможно, что в коалиции по-разному относятся к идее составления черного списка музыкантов, поддерживающих путинский режим. Премьер-министр Каллас сообщила, что в случае необходимости правительство составит такой список, пишет Postimees.

Министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, член Центристской партии, недавно ответила вице-мэру Таллинна Каарелю Оя, что не поддерживает такие отдельные списки.

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) прокомментировал в соцсетях, что такие списки — элементарный шаг, направленный на то, чтобы максимально усложнить жизнь всем пропагандирующим российский режим. «Это меньшее, что можно сделать. Российская война — это черно-белая тема. И все сторонники российского режима на неправильной стороне, что влечет последствия», — написал Паэт.

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