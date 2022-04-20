Во время инфочаса в Рийгикогу премьер-министра Каю Каллас (Партия реформ) спросили, как такое возможно, что в коалиции по-разному относятся к идее составления черного списка музыкантов, поддерживающих путинский режим. Премьер-министр Каллас сообщила, что в случае необходимости правительство составит такой список, пишет Postimees.
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Каллас о черном списке пропутинских артистов: на мой взгляд, это разумно
Каллас о черном списке пропутинских артистов: на мой взгляд, это разумно
Министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, член Центристской партии, недавно ответила вице-мэру Таллинна Каарелю Оя, что не поддерживает такие отдельные списки.