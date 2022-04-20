Каллас о черном списке пропутинских артистов: на мой взгляд, это разумно

Министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, член Центристской партии, недавно ответила вице-мэру Таллинна Каарелю Оя, что не поддерживает такие отдельные списки.

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) прокомментировал в соцсетях, что такие списки — элементарный шаг, направленный на то, чтобы максимально усложнить жизнь всем пропагандирующим российский режим. «Это меньшее, что можно сделать. Российская война — это черно-белая тема. И все сторонники российского режима на неправильной стороне, что влечет последствия», — написал Паэт.