Наталья Вийльманн: говорить об экономическом кризисе пока рано

Несмотря на то, что на нас уже сейчас сказывается разразившаяся война в Украине, а после прекращения войны всем придется справляться с ее тяжелыми последствиями, экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн отметила, что в Эстонии пока речь идет не о спаде, а о замедлении экономического роста, пишет Rus.ERR.