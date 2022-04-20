Несмотря на то, что на нас уже сейчас сказывается разразившаяся война в Украине, а после прекращения войны всем придется справляться с ее тяжелыми последствиями, экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн отметила, что в Эстонии пока речь идет не о спаде, а о замедлении экономического роста, пишет Rus.ERR.
Наталья Вийльманн: говорить об экономическом кризисе пока рано
Наталья Вийльманн: говорить об экономическом кризисе пока рано
"Говорить о кризисе пока рано. Речь идет о небольшом торможении роста экономики. У людей снизилась покупательская способность. В этом плане на помощь придет дополнительный государственный бюджет, который поддержит те слои населения, которые наиболее остро нуждаются в помощь", - сказала в веб-передаче ERR "Прямой эфир из дома новостей" Вийльманн.
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