Больничная касса поднимет зарплаты работников

К 2022 году рост средней заработной платы работников составит 7,8%, что находится в пределах прогнозируемого Банком Эстонии роста средней заработной платы на 8,3%, говорится в пояснительной записке к бюджету Больничной кассы.

Увеличение расходов на рабочую силу отражает цель Больничной кассы по поддержанию компетентности своих сотрудников и конкурентоспособности базовой заработной платы на рынке труда. В 2022 году Больничной кассе добавятся дополнительные задачи, для которых необходимо будет нанять новых людей. Например, в качестве новой задачи Больничной кассы на 2022 год запланировано создание фонда компенсации ущерба от вакцин.