Больничная касса планирует поднять своим работникам среднюю зарплату на 7,8 процента, чтобы сотрудники были компетентными, а их заработная плата конкурентоспособной.
Больничная касса поднимет зарплаты работников
К 2022 году рост средней заработной платы работников составит 7,8%, что находится в пределах прогнозируемого Банком Эстонии роста средней заработной платы на 8,3%, говорится в пояснительной записке к бюджету Больничной кассы.
Увеличение расходов на рабочую силу отражает цель Больничной кассы по поддержанию компетентности своих сотрудников и конкурентоспособности базовой заработной платы на рынке труда. В 2022 году Больничной кассе добавятся дополнительные задачи, для которых необходимо будет нанять новых людей. Например, в качестве новой задачи Больничной кассы на 2022 год запланировано создание фонда компенсации ущерба от вакцин.
Затраты на рабочую силу Больничной кассы вырастут в целом на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом и достигнут 9 миллионов 294 000 евро (в 2021 году они составляли 7 990 000 евро). Расходы на управление (9%), затраты на информационные технологии (27%) и затраты на разработку (76%) также растут.