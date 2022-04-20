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Больничная касса поднимет зарплаты работников

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Больничная касса поднимет зарплаты работников
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Больничная касса.
Больничная касса. Фото: Madis Veltman

Больничная касса планирует поднять своим работникам среднюю зарплату на 7,8 процента, чтобы сотрудники были компетентными, а их заработная плата конкурентоспособной.

К 2022 году рост средней заработной платы работников составит 7,8%, что находится в пределах прогнозируемого Банком Эстонии роста средней заработной платы на 8,3%, говорится в пояснительной записке к бюджету Больничной кассы. 

Увеличение расходов на рабочую силу отражает цель Больничной кассы по поддержанию компетентности своих сотрудников и конкурентоспособности базовой заработной платы на рынке труда. В 2022 году Больничной кассе добавятся дополнительные задачи, для которых необходимо будет нанять новых людей. Например, в качестве новой задачи Больничной кассы на 2022 год запланировано создание фонда компенсации ущерба от вакцин.

Затраты на рабочую силу Больничной кассы вырастут в целом на 16 процентов по сравнению с предыдущим годом и достигнут 9 миллионов 294 000 евро (в 2021 году они составляли 7 990 000 евро). Расходы на управление (9%), затраты на информационные технологии (27%) и затраты на разработку (76%) также растут.

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