Собеседники Блумберга рассказали, как Путин принимал решение о вторжении в Украину

Все больше высокопоставленных российских чиновников приходят к мысли, что продолжение войны в Украине обречет Россию на годы изоляции, в результате чего ее экономика будет парализована, а безопасность поставлена ​​под угрозу, утверждает агентство Блумберг. Однако собеседники издания не видят шансов на то, что Владимир Путин изменит курс. По их словам, российский президент все больше полагается на сужающийся круг бескомпромиссных советников и отвергает попытки предупредить его о последствиях войны.

Два источника Блумберга при этом утверждают, что решение о вторжении в Украину было принято Путиным вместе с несколькими "ястребами", в числе которых министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

За несколько недель после начала вторжения круг советников и контактов Путина еще сильнее сузился по сравнению с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше, пишет агентство.

Спустя почти восемь недель после нападения на Украину военные потери растут, а Россия столкнулась с беспрецедентной международной изоляцией. "Небольшое, но растущее число высокопоставленных кремлевских инсайдеров тихо сомневаются в правильности его решения начать войну", - пишет агентство.

"Катастрофическая ошибка"

Ряды критиков внутри российской власти остаются ограниченными и рассредоточенными на высоких постах в правительстве и государственном бизнесе - они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад, утверждает Блумберг, ссылаясь на десятерых собеседников, осведомленных о ситуации. Все они говорили на условиях анонимности, опасаясь последствий.

Пока эти люди не видят никаких шансов на то, что Путин изменит свой курс. По их словам, российский президент, все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, отвергает попытки других чиновников предупредить его о пагубных экономических и политических издержках.

Некоторые собеседники Блумберга сказали, что все больше разделяют опасения представителей американской разведки на счет того, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия, если столкнется с неудачей в кампании, которую он считает своей исторической миссией.

"Безусловно, путинская война по-прежнему глубоко поддерживается большей частью российской элиты, и многие инсайдеры публично и даже в частных разговорах поддерживают версию Кремля о том, что конфликт с Западом был неизбежен и что экономика адаптируется к широкомасштабным санкциям, введенным США и их союзниками, - говорится в статье. - И общественная поддержка остается сильной, поскольку первоначальный шок и ущерб от санкций уступили место своего рода сюрреалистической стабильности в России".

Слова о неизбежности войны России с Украиной регулярно звучат в выступлениях Путина.