Министерство культуры: работа над составлением списка пропутинских артистов ведется

Министерство сообщило Postimees, что на основании Закона об обязанности выезда и запрете на въезд можно запретить въезд пропутинским артистам. Министерства культуры и внутренних дел тесно сотрудничают по этому вопросу, сейчас этот процесс ведется в отношении определенных лиц.

Во время инфочаса в Рийгикогу премьер-министра Кая Каллас (Партия реформ) спросили, как возможно, что в коалиции по-разному относятся к идее составления черного списка музыкантов, поддерживающих путинский режим. Премьер-министр Каллас подтвердила, что в случае необходимости правительство составит этот список.

Министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, член Центристской партии, недавно ответила вице-мэру Таллинна Каарелю Оя, что не поддерживает такие отдельные списки.

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) прокомментировал в соцсетях, что такие списки — элементарный шаг, направленный на то, чтобы максимально усложнить жизнь всем пропагандирующим российский режим. «Это меньшее, что можно сделать. Российская война — это черно-белая тема. И все сторонники российского режима на неправильной стороне, что влечет последствия», — написал Паэт.

«Я согласна с Урмасом Паэтом, что на войне всё черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Есть режим Путина, который убивает ни в чем не повинных мирных жителей, и все, кто оправдывает это, находятся на черной стороне», — заявила сегодня премьер-министр Каллас на инфочасе. Она добавила, что факт нападения путинского режима на Украину был осужден практически во всем мире.

«Я считаю разумным составить список тех, кому не рады в Эстонии, потому что они поддерживают режим Путина. На войне всё черно-белое», — подчеркнула премьер.

По ее словам, правительству также следует подумать о том, что организаторам мероприятий необходимы определенные ориентиры, которые могло бы предоставить Министерство культуры. Каллас выразила надежду, что у предпринимателей и организаторов мероприятий все же имеется и моральный компас.

Каллас добавила, что и местные самоуправления играют определенную роль и обладают определенной ответственностью в проведении мероприятий. «Если нужны ориентиры, их могло бы давать Министерство культуры. Если местные самоуправления не примут эти решения, их должно принять правительство, и мы готовы их принять», - заявила она.

На выходных депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу («Отечество») предложил правительству ввести такой список в качестве государственной санкции. Он также перечислил артистов, участвовавших в концерте в Москве 18 марта. «Концерт одной из них, Полины Гагариной, запланирован на 23 сентября этого года в ледовом холле Тондираба», - добавил он.