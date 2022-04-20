Министерство культуры сообщило Postimees, что работа над составлением списка пропутинских артистов ведется.
Министерство культуры: работа над составлением списка пропутинских артистов ведется
Министерство сообщило Postimees, что на основании Закона об обязанности выезда и запрете на въезд можно запретить въезд пропутинским артистам. Министерства культуры и внутренних дел тесно сотрудничают по этому вопросу, сейчас этот процесс ведется в отношении определенных лиц.
Во время инфочаса в Рийгикогу премьер-министра Кая Каллас (Партия реформ) спросили, как возможно, что в коалиции по-разному относятся к идее составления черного списка музыкантов, поддерживающих путинский режим. Премьер-министр Каллас подтвердила, что в случае необходимости правительство составит этот список.
Министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс, член Центристской партии, недавно ответила вице-мэру Таллинна Каарелю Оя, что не поддерживает такие отдельные списки.
Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) прокомментировал в соцсетях, что такие списки — элементарный шаг, направленный на то, чтобы максимально усложнить жизнь всем пропагандирующим российский режим. «Это меньшее, что можно сделать. Российская война — это черно-белая тема. И все сторонники российского режима на неправильной стороне, что влечет последствия», — написал Паэт.
«Я согласна с Урмасом Паэтом, что на войне всё черно-белое. Есть одна страна, которая напала на другую. Есть режим Путина, который убивает ни в чем не повинных мирных жителей, и все, кто оправдывает это, находятся на черной стороне», — заявила сегодня премьер-министр Каллас на инфочасе. Она добавила, что факт нападения путинского режима на Украину был осужден практически во всем мире.
«Я считаю разумным составить список тех, кому не рады в Эстонии, потому что они поддерживают режим Путина. На войне всё черно-белое», — подчеркнула премьер.
По ее словам, правительству также следует подумать о том, что организаторам мероприятий необходимы определенные ориентиры, которые могло бы предоставить Министерство культуры. Каллас выразила надежду, что у предпринимателей и организаторов мероприятий все же имеется и моральный компас.
Каллас добавила, что и местные самоуправления играют определенную роль и обладают определенной ответственностью в проведении мероприятий. «Если нужны ориентиры, их могло бы давать Министерство культуры. Если местные самоуправления не примут эти решения, их должно принять правительство, и мы готовы их принять», - заявила она.
На выходных депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу («Отечество») предложил правительству ввести такой список в качестве государственной санкции. Он также перечислил артистов, участвовавших в концерте в Москве 18 марта. «Концерт одной из них, Полины Гагариной, запланирован на 23 сентября этого года в ледовом холле Тондираба», - добавил он.
«Zа мир без нацизма» — политический митинг и концерт в Лужниках прошли в Москве 18 марта 2022 года к восьмилетию со дня непризнанного присоединения Крыма к Российской Федерации. Артисты, выступившие на нем:
Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Василий Герелло, Наталья Подольская, Тимур Юнусов (Тимати), Марина Фирсова, Ксения Бабикова, Антонина Кочергина, Мария Корнева, Андрей Каргополов, Светлана Чебанко, Антон Корнев, Анна Валявина (Гончарова), Артем Лимин-Косачев, Сергей Журавлев, Наталия Качура, Виктория Дайнеко, Николай Басков, Сергей Жуков, Александр Скляр, Дмитрий Харатьян, Ярослав Дронов, Оксана Нечитайло, Анна Цой.
Источник: Facebook Урмаса Рейнсалу.