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«Откатайся хотя бы раз чисто» - Ягудин высказался о плане Трусовой прыгнуть пятерной

rus.postimees.ee
«Откатайся хотя бы раз чисто» - Ягудин высказался о плане Трусовой прыгнуть пятерной
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Алексей Ягудин.
Алексей Ягудин. Фото: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин предложил серебряному призеру Игр в Пекине Александре Трусовой выиграть хотя бы один турнир, прежде чем разучивать прыжок в пять оборотов, передает RIA Sport.

"А нет ли случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, тогда все нормально", - написал Ягудин в сториз Instagram*.

Ягудин также вспомнил неудачное выступление японского фигуриста Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине, где тот попытался впервые исполнить четверной аксель.

"Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему все привело. Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион", - добавил он.

Трусовой 17 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира и дважды - чемпионата Европы.

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