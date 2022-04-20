«Откатайся хотя бы раз чисто» - Ягудин высказался о плане Трусовой прыгнуть пятерной

"А нет ли случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, тогда все нормально", - написал Ягудин в сториз Instagram*.

Ягудин также вспомнил неудачное выступление японского фигуриста Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине, где тот попытался впервые исполнить четверной аксель.

"Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему все привело. Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион", - добавил он.