Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин предложил серебряному призеру Игр в Пекине Александре Трусовой выиграть хотя бы один турнир, прежде чем разучивать прыжок в пять оборотов, передает RIA Sport.
«Откатайся хотя бы раз чисто» - Ягудин высказался о плане Трусовой прыгнуть пятерной
«Откатайся хотя бы раз чисто» - Ягудин высказался о плане Трусовой прыгнуть пятерной
"А нет ли случайно желания откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз? А нет ли желания завоевать хотя бы один титул? Если нет, тогда все нормально", - написал Ягудин в сториз Instagram*.
Ягудин также вспомнил неудачное выступление японского фигуриста Юдзуру Ханю на Олимпиаде в Пекине, где тот попытался впервые исполнить четверной аксель.
"Одних таких мечтателей мы уже наблюдали в Пекине из Японии и видели, к чему все привело. Но он хотя бы двукратный олимпийский чемпион", - добавил он.
Трусовой 17 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира и дважды - чемпионата Европы.