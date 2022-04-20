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Суд отклонил жалобу "Эха Москвы" на блокировку сайта

Deutsche Welle
Суд отклонил жалобу "Эха Москвы" на блокировку сайта
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Редакция "Эха Москвы".
Редакция "Эха Москвы". Фото: AFP / Scanpix

Экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов оспорит решение суда в апелляционной инстанции. Прокуратура усмотрела на сайте "Эха Москвы" систематическое "размещение фейков" о войне России в Украине, пишет Deutsche Welle.

Таганский суд Москвы отклонил иск радиостанции "Эхо Москвы" с просьбой признать незаконным решение о блокировке сайта и отключении радиостанции, сообщила пресс-служба суда в среду, 20 апреля.

В ходе судебного заседания представитель Генпрокуратуры РФ пояснил, что претензии его ведомства относятся лишь к интернет-сайту "Эха Москвы", упоминаний самой радиостанции, по его словам, в требованиях не было. Представитель уточнил, что прокуратура усмотрела на сайте "Эха Москвы" систематическое "размещение фейков о спецоперации ВС РФ и призывов к несогласованным митингам", после чего направили соответствующий запрос в Роскомнадзор.

Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что решение Таганского суда будет оспорено в апелляционной инстанции. "Содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами", - написал он в своем Telegram-канале.

В начале марта радиостанция "Эхо Москвы" была отключена от эфирного вещания, по требованию Генпрокуратуры был также заблокирован сайт радиостанции.

Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к "Эху Москвы" и телеканалу "Дождь".

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