Галерея ⟩ В Харьюмаа вспыхнул пожар на крыше производственного здания

По словам представителя Пыхьяского спасательного центра, вызов поступил в 17.12 от предприятия, расположенного на Пыргувалья-теэ. По предварительной информации, из-под крыши производственного корпуса шел дым, и спасатели отреагировали усиленным составом. Выяснилось, что сгорело несколько квадратных метров крыши производственного корпуса.