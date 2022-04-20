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Галерея ⟩ В Харьюмаа вспыхнул пожар на крыше производственного здания

Спасатели отреагировали усиленным составом
Свен Рандлайд
В Харьюмаа вспыхнул пожар на крыше производственного здания
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Сегодня ночью на крыше эстонского производственного здания компании Pipelife в волости Раэ, Харьюмаа, вспыхнул пожар, на который спасатели отреагировали усиленным составом, пишет Postimees.

По словам представителя Пыхьяского спасательного центра, вызов поступил в 17.12 от предприятия, расположенного на Пыргувалья-теэ. По предварительной информации, из-под крыши производственного корпуса шел дым, и спасатели отреагировали усиленным составом. Выяснилось, что сгорело несколько квадратных метров крыши производственного корпуса.

К 18.25 пожар был потушен. Причину пожара выяснит производство.

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