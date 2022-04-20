Сегодня ночью на крыше эстонского производственного здания компании Pipelife в волости Раэ, Харьюмаа, вспыхнул пожар, на который спасатели отреагировали усиленным составом, пишет Postimees.
Галерея ⟩ В Харьюмаа вспыхнул пожар на крыше производственного здания
Спасатели отреагировали усиленным составом
В Харьюмаа вспыхнул пожар на крыше производственного здания
По словам представителя Пыхьяского спасательного центра, вызов поступил в 17.12 от предприятия, расположенного на Пыргувалья-теэ. По предварительной информации, из-под крыши производственного корпуса шел дым, и спасатели отреагировали усиленным составом. Выяснилось, что сгорело несколько квадратных метров крыши производственного корпуса.
К 18.25 пожар был потушен. Причину пожара выяснит производство.