Стойческу: из жителей Запада звонить Путину должен только глава Международного уголовного суда

- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии сказала вчера, что уже летом потребление российской нефти в Германии сократится вдвое, а к концу года — упадет до нуля. После этого в Германии «в соответствии с общеевропейской дорожной картой» планируют отказаться от российского газа. Министр не назвала конкретных сроков, но отметила, что отказ от энергоносителей из России — «общая сила» Европы. Подобные анонсы могут поумерить военный пыл Владимира Путина и склонить его к снижению боевой активности, или он уже почти не обращает на них внимания?

- Нет, Путин так и продолжает жить в своем сне, который начался с того, что он захватывает Киев за несколько дней, заменяет украинскую власть на марионеточное пророссийское правительство. Ничего этого не произошло, но Путин продолжает смотреть свой сон и думать о какой-то победе. Какую победу он собирается одержать? Захватить еще несколько областей на востоке Украины? Это сделало бы ситуацию похожей на израильско-арабский конфликт, который не разрешается десятилетиями. Однако Путин совершил в Украине такие преступления, о которых просто невозможно забыть, которые нельзя оставить безнаказанными. Если кто-то из людей на Западе и должен звонить Путину, скажем, в ближайшие недели, то это только главный судья Международного уголовного суда, который мог бы пригласить Путина на скамью подсудимых в Гаагу.

- Владимир Зеленский вчера сказал в своем видеообращении, что сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. По словам Зеленского, он обсудил этот вопрос с посетившим Киев главой Евросовета Шарлем Мишелем и договорился с ним работать над тем, чтобы сделать этот пакет по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом. Зеленский добавил, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, который поможет побудить Россию к поискам мира. Как вы думаете, до какого уровня болезненности могут дойти санкционные меры шестого пакета?

- Евросоюз будет вводить все новые и новые санкции, причем он будет не только увеличивать количество этих санкций, но и улучшать их качество. Речь идет и об энергетических санкциях, и о санкциях в сфере технологий. Не так давно Россия отобрала у западных фирм 415 самолетов, за которые в России был еще не выплачен лизинг. Это было названо национализацией, но на самом деле это было воровством. Речь о самолетах Boing и Airbus. Однако использовать их для полетов не получается, потому что России неоткуда взять для них запчасти, техобслуживание, программное обеспечение, новые навигационные карты. Но и для некоторых типов российских самолетов тоже полеты скоро станут невозможны, поскольку запчасти и для них нужно заказывать на Западе. Россия почти ничего не производит по своим технологиям, а использует западные технологии и западное программное обеспечение.

95 процентов пекарен в России работает на западном оборудовании, так что даже с производством хлеба у России скоро возникнут трудности. Если и запчасти для печей заказать станет негде. Даже бумагу Россия не сможет производить. Последствия введения санкций будут для российской экономики очень широкими и очень глубокими. Почему-то российская власть сейчас не хочет это понять и отказывается поверить, что ждет российскую экономику, не хочет осознать, что Запад пойдет на такие меры. Но Запад на них пойдет, потому что терпеть действия России стало уже невозможным.