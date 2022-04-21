Стойческу: из жителей Запада звонить Путину должен только глава Международного уголовного суда

- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии сказала вчера, что уже летом потребление российской нефти в Германии сократится вдвое, а к концу года — упадет до нуля. После этого в Германии «в соответствии с общеевропейской дорожной картой» планируют отказаться от российского газа. Министр не назвала конкретных сроков, но отметила, что отказ от энергоносителей из России — «общая сила» Европы. Подобные анонсы могут поумерить военный пыл Владимира Путина и склонить его к снижению боевой активности, или он уже почти не обращает на них внимания?
- Нет, Путин так и продолжает жить в своем сне, который начался с того, что он захватывает Киев за несколько дней, заменяет украинскую власть на марионеточное пророссийское правительство. Ничего этого не произошло, но Путин продолжает смотреть свой сон и думать о какой-то победе. Какую победу он собирается одержать? Захватить еще несколько областей на востоке Украины? Это сделало бы ситуацию похожей на израильско-арабский конфликт, который не разрешается десятилетиями. Однако Путин совершил в Украине такие преступления, о которых просто невозможно забыть, которые нельзя оставить безнаказанными. Если кто-то из людей на Западе и должен звонить Путину, скажем, в ближайшие недели, то это только главный судья Международного уголовного суда, который мог бы пригласить Путина на скамью подсудимых в Гаагу.
- Владимир Зеленский вчера сказал в своем видеообращении, что сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. По словам Зеленского, он обсудил этот вопрос с посетившим Киев главой Евросовета Шарлем Мишелем и договорился с ним работать над тем, чтобы сделать этот пакет по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом. Зеленский добавил, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, который поможет побудить Россию к поискам мира. Как вы думаете, до какого уровня болезненности могут дойти санкционные меры шестого пакета?
- Евросоюз будет вводить все новые и новые санкции, причем он будет не только увеличивать количество этих санкций, но и улучшать их качество. Речь идет и об энергетических санкциях, и о санкциях в сфере технологий. Не так давно Россия отобрала у западных фирм 415 самолетов, за которые в России был еще не выплачен лизинг. Это было названо национализацией, но на самом деле это было воровством. Речь о самолетах Boing и Airbus. Однако использовать их для полетов не получается, потому что России неоткуда взять для них запчасти, техобслуживание, программное обеспечение, новые навигационные карты. Но и для некоторых типов российских самолетов тоже полеты скоро станут невозможны, поскольку запчасти и для них нужно заказывать на Западе. Россия почти ничего не производит по своим технологиям, а использует западные технологии и западное программное обеспечение.
95 процентов пекарен в России работает на западном оборудовании, так что даже с производством хлеба у России скоро возникнут трудности. Если и запчасти для печей заказать станет негде. Даже бумагу Россия не сможет производить. Последствия введения санкций будут для российской экономики очень широкими и очень глубокими. Почему-то российская власть сейчас не хочет это понять и отказывается поверить, что ждет российскую экономику, не хочет осознать, что Запад пойдет на такие меры. Но Запад на них пойдет, потому что терпеть действия России стало уже невозможным.
Смотрите передачу целиком в повторе!