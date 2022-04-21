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Стойческу: среди людей на Западе звонить Путину должен только глава Международного уголовного суда

Павел Соболев
Стойческу: среди людей на Западе звонить Путину должен только глава Международного уголовного суда
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  • Единственной настоящей гарантией безопасности Украины может стать смена режима в России
  • Западным политикам не стоит ездить в Россию и звонить в Кремль
  • Международные санкции будут становиться все более разрушительными для российской экономики

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Калев Стойческу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся желания генсека ООН посетить Киев и Москву и предполагаемой эффективности шестого пакета санкций ЕС в отношении России.

- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил вчера прессе, что Киев получил новые предложения Москвы об урегулировании военного конфликта и изучает их. Подоляк напомнил, что Украина еще в конце марта в Стамбуле передала России свои предложения по формульным решениям, в том числе о гарантиях безопасности для обеспечения последующих ненападений на Украину. Россия изучила эти предложения и высказала свои встречные позиции. Теперь Украина берет время на изучение. Ранее вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговорного процесса Москва передала Украине проект документа с «четкими формулировками» и «ждет ответа». Еще позавчера сообщалось о замораживании Россией переговоров в пользу наступления на территории Донбасса. Путин говорил о тупике в переговорах. Что могло побудить Россию вернуться к переговорам и что может быть в ее новых предложениях?

- Прежде всего нужно понять, что никаких настоящих переговоров Россия до сих пор не вела. Единственная цель, которую можно было достичь с украинской стороны во время имевшихся контактов, сводилась к созданию эвакуационных коридоров, по которым мирные жители могли бы покинуть оккупированные или осаждаемые города. Россия соглашалась обсуждать эту тему, потому что была заинтересована в том, чтобы жители покинули эти районы и на них не нужно было бы тратить пули. Россия соглашалась только на те шаги, которые шли бы ей на пользу. Поэтому никакой веры в какие-то достигнутые на переговорах с Россией договоренности быть не может. Единственной настоящей гарантией безопасности Украины, долгосрочной гарантией, может стать смена режима в России, а вовсе не какие-то данные путинским режимом обещания. Во время наступления на Берлин никто не пытался договориться с Гитлером и не ждал от него слов о том, что он впредь готов жить с остальным миром дружно.

- Генсек ООН запросил встречи с президентами России и Украины. Антониу Гутерриш попросил Владимира Путина принять его в Москве, а Владимира Зеленского — в Киеве. Цель встреч — обсудить с президентами срочные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений. Владимир Зеленский наверняка согласится принять генсека ООН, а как поступит Владимир Путин? Усадит его за длинный стол и будет рассказывать ему, что нацисты 8 лет истязали людей в Донбассе, поэтому Россия вынуждена продолжать воевать в Украине?

- Я думаю, что единственный путь сделать так, чтобы Россия сама стала заинтересована в прекращении войны, состоит в том, чтобы перестать искать контактов с Путиным. Не звонить ему, не звонить Лаврову. И не ездить к ним в Россию. Если их назвали париями, пусть они париями и остаются. Если выдержать такой режим месяц или два, или три месяца, можно будет увидеть, не начнут ли они сами пытаться звонить Западу. Политические и экономические последствия произошедшего будут для России огромны, прежде всего — экономические. Когда Путин их почувствует, Россия сама станет искать контактов с Западом. Пока же игра идет по путинскому сценарию, пока все будут выражать озабоченность и просить Россию прекратить огонь, никакого толку не будет. Запад должен сам прекратить играть в эту игру. Россия — не пуп Земли, весь мир вовсе не крутится вокруг нее.

- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии сказала вчера, что уже летом потребление российской нефти в Германии сократится вдвое, а к концу года — упадет до нуля. После этого в Германии «в соответствии с общеевропейской дорожной картой» планируют отказаться от российского газа. Министр не назвала конкретных сроков, но отметила, что отказ от энергоносителей из России — «общая сила» Европы. Подобные анонсы могут поумерить военный пыл Владимира Путина и склонить его к снижению боевой активности, или он уже почти не обращает на них внимания?

- Нет, Путин так и продолжает жить в своем сне, который начался с того, что он захватывает Киев за несколько дней, заменяет украинскую власть на марионеточное пророссийское правительство. Ничего этого не произошло, но Путин продолжает смотреть свой сон и думать о какой-то победе. Какую победу он собирается одержать? Захватить еще несколько областей на востоке Украины? Это сделало бы ситуацию похожей на израильско-арабский конфликт, который не разрешался бы десятилетиями. Однако Путин совершил в Украине такие преступления, о которых просто невозможно забыть, которые нельзя оставить безнаказанными. Если кто-то из людей на Западе и должен звонить Путину, скажем, в ближайшие недели, то это только главный судья Международного уголовного суда, который мог бы пригласить Путина на скамью подсудимых в Гаагу.

- Владимир Зеленский вчера сказал в своем видеообращении, что сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. По словам Зеленского, он обсудил эту тему с посетившим Киев главой Евросовета Шарлем Мишелем и договорился с ним работать над тем, чтобы сделать этот пакет по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом. Зеленский добавил, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, который поможет побудить Россию к поискам мира. Как вы думаете, до какого уровня болезненности могут дойти санкционные меры шестого пакета?

- Евросоюз будет вводить все новые и новые санкции, причем он будет не только увеличивать количество этих санкций, но и улучшать их качество. Речь идет и об энергетических санкциях, и о санкциях в сфере технологий. Не так давно Россия отобрала у западных фирм 415 самолетов, за которые в России был еще не выплачен лизинг. Это было названо национализацией, но на самом деле это было воровством. Речь о самолетах Boing и Airbus. Однако использовать их для полетов не получается, потому что России неоткуда взять для них запчасти, техобслуживание, программное обеспечение, новые навигационные карты. Но и для некоторых типов российских самолетов тоже полеты скоро станут невозможны, поскольку запчасти и для них нужно заказывать на Западе. Россия почти ничего не производит по своим технологиям, а использует западные технологии и западное программное обеспечение.

95 процентов пекарен в России работает на западном оборудовании, так что даже с производством хлеба у России скоро возникнут трудности. Если и запчасти для печей заказать станет негде. Даже бумагу Россия не сможет производить. Последствия введения санкций будут для российской экономики очень широкими и очень глубокими. Почему-то российская власть сейчас не хочет это понять и отказывается поверить, что ждет российскую экономику, не хочет осознать, что Запад пойдет на такие меры. Но Запад на них пойдет, потому что терпеть действия России стало уже невозможным.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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