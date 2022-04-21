Стойческу: среди людей на Западе звонить Путину должен только глава Международного уголовного суда

- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил вчера прессе, что Киев получил новые предложения Москвы об урегулировании военного конфликта и изучает их. Подоляк напомнил, что Украина еще в конце марта в Стамбуле передала России свои предложения по формульным решениям, в том числе о гарантиях безопасности для обеспечения последующих ненападений на Украину. Россия изучила эти предложения и высказала свои встречные позиции. Теперь Украина берет время на изучение. Ранее вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках переговорного процесса Москва передала Украине проект документа с «четкими формулировками» и «ждет ответа». Еще позавчера сообщалось о замораживании Россией переговоров в пользу наступления на территории Донбасса. Путин говорил о тупике в переговорах. Что могло побудить Россию вернуться к переговорам и что может быть в ее новых предложениях?

- Прежде всего нужно понять, что никаких настоящих переговоров Россия до сих пор не вела. Единственная цель, которую можно было достичь с украинской стороны во время имевшихся контактов, сводилась к созданию эвакуационных коридоров, по которым мирные жители могли бы покинуть оккупированные или осаждаемые города. Россия соглашалась обсуждать эту тему, потому что была заинтересована в том, чтобы жители покинули эти районы и на них не нужно было бы тратить пули. Россия соглашалась только на те шаги, которые шли бы ей на пользу. Поэтому никакой веры в какие-то достигнутые на переговорах с Россией договоренности быть не может. Единственной настоящей гарантией безопасности Украины, долгосрочной гарантией, может стать смена режима в России, а вовсе не какие-то данные путинским режимом обещания. Во время наступления на Берлин никто не пытался договориться с Гитлером и не ждал от него слов о том, что он впредь готов жить с остальным миром дружно.

- Генсек ООН запросил встречи с президентами России и Украины. Антониу Гутерриш попросил Владимира Путина принять его в Москве, а Владимира Зеленского — в Киеве. Цель встреч — обсудить с президентами срочные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений. Владимир Зеленский наверняка согласится принять генсека ООН, а как поступит Владимир Путин? Усадит его за длинный стол и будет рассказывать ему, что нацисты 8 лет истязали людей в Донбассе, поэтому Россия вынуждена продолжать воевать в Украине?