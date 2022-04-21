Студия Postimees: в чем могут состоять новые инициативы РФ по урегулированию военного конфликта?

- Глава МИДа Германии Анналена Бербок после встречи с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии сказала вчера, что уже летом потребление российской нефти в Германии сократится вдвое, а к концу года — упадет до нуля. После этого в Германии «в соответствии с общеевропейской дорожной картой» планируют отказаться от российского газа. Министр не назвала конкретных сроков, но отметила, что отказ от энергоносителей из России — «общая сила» Европы. Могут ли подобные анонсы поумерить военный пыл Владимира Путина и склонить его к снижению боевой активности?

- Владимир Зеленский вчера сказал в своем очередном видеообращении, что сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. По словам Зеленского, он обсудил эту тему с посетившим Киев главой Евросовета Шарлем Мишелем и договорился с ним работать над тем, чтобы сделать этот пакет по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом. До какого уровня болезненности могут дойти санкционные меры шестого пакета?

- Генсек ООН запросил встречи с президентами России и Украины. Антониу Гутерриш попросил Владимира Путина принять его в Москве, а Владимира Зеленского — в Киеве. Владимир Зеленский наверняка согласится принять генсека ООН, а как поступит Владимир Путин? Усадит его за длинный стол и будет рассказывать ему, что нацисты 8 лет истязали людей на территории Донбасса и поэтому Россия вынуждена продолжать воевать в Украине?