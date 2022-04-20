Германия прекратит импорт нефти из России к концу года

"Я четко и недвусмысленно говорю: да, Германия также полностью откажется от импорта российских энергоносителей", - сказал Бербок после встречи с главами МИД балтийских стран.

"К лету мы вдвое сократим закупки нефти, а к концу года сведем их к нулю. Затем в рамках общеевропейских мер последует газ. Потому что наш совместный отказ, отказ всего Европейского Союза (от энергоносителей из РФ. - Ред.), - наша общая сила", - подчеркнула она.