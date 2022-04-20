Германия прекратит импорт нефти из России к концу этого года, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет Deutsche Welle.
Германия прекратит импорт нефти из России к концу года
Германия прекратит импорт нефти из России к концу года
"Я четко и недвусмысленно говорю: да, Германия также полностью откажется от импорта российских энергоносителей", - сказал Бербок после встречи с главами МИД балтийских стран.
"К лету мы вдвое сократим закупки нефти, а к концу года сведем их к нулю. Затем в рамках общеевропейских мер последует газ. Потому что наш совместный отказ, отказ всего Европейского Союза (от энергоносителей из РФ. - Ред.), - наша общая сила", - подчеркнула она.
По ее словам, строительство газопровода "Северный поток - 2" было "фатальным": "Абсолютно понятно, что это было ошибкой".