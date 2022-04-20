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Германия прекратит импорт нефти из России к концу года

Deutsche Welle
Германия прекратит импорт нефти из России к концу года
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Нефть. Иллюстративное фото.
Нефть. Иллюстративное фото. Фото: Ernest Scheyder

Германия прекратит импорт нефти из России к концу этого года, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет Deutsche Welle.

"Я четко и недвусмысленно говорю: да, Германия также полностью откажется от импорта российских энергоносителей", - сказал Бербок после встречи с главами МИД балтийских стран.

"К лету мы вдвое сократим закупки нефти, а к концу года сведем их к нулю. Затем в рамках общеевропейских мер последует газ. Потому что наш совместный отказ, отказ всего Европейского Союза (от энергоносителей из РФ. - Ред.), - наша общая сила", - подчеркнула она.

По ее словам, строительство газопровода "Северный поток - 2" было "фатальным": "Абсолютно понятно, что это было ошибкой".

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