Страны Балтии и Польша готовы строить новые логистические коридоры с Украины

В среду Линкайтс обсудил эту возможность во время совместной встречи министров транспортной отрасли стран Балтии и Польши с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

Линкайтс отмечает, что все три крупных латвийских порта и их зерновые терминалы готовы принимать украинские грузы, но самая большая проблема на данный момент – это доставка грузов в страны Балтии. Латвия готова работать с коллегами из Литвы, Польши и Украины, чтобы найти решения этих проблем.

"Решимость и работа украинских коллег в эти непростые времена достойны восхищения, и Латвия готова всеми возможными ресурсами поддержать усилия к продолжению экспорта сельскохозяйственной продукции этой страны", – сказал министр.